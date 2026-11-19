Quien quiere vivir más años suele pensar primero en caminar a diario, comer mejor o dejar de fumar. Sin embargo, un estudio publicado en agosto en la revista JAMA Network Open apunta a algo que nadie puede elegir, haber tenido un padre o una madre que llegó a los 100 años.

El trabajo, dirigido por investigadores del Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, comparó a 2.319 hijos de centenarios con personas cuyos padres murieron antes. Los primeros tuvieron un 42% menos de riesgo de morir durante el seguimiento y, de media, la muerte les llegó unos tres años más tarde.

Un equipo de Nueva York siguió hasta 29 años a 4.030 personas para ver quién vive más años

Eric Reed, científico del Albert Einstein College of Medicine y primer autor, y Sofiya Milman, profesora de medicina y genética en ese centro y autora principal, reunieron los datos de tres estudios. Dos son estadounidenses, LonGenity, en la zona de Nueva York, y el New England Centenarian Study, de la Universidad de Boston, y el tercero es el UK Biobank británico.

En total, los investigadores analizaron a 4.030 personas seguidas durante entre 16 y 29 años, según la cohorte. De ellas, 2.319 tenían al menos un progenitor que había cumplido los 100 años, y el resto, el grupo de comparación, eran hijos de padres que murieron a los 85 años o antes.

Además de ese 42% menos de riesgo de muerte, los hijos de centenarios tuvieron un 33% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 32% menos de hipertensión, que les apareció unos cinco años más tarde.

¿Por qué viven más años los hijos de centenarios? Lo que el estudio no aclara

Para Milman, «los centenarios ofrecen pistas fundamentales sobre cómo es envejecer bien», y su equipo quería saber si transmiten su buena salud y su longevidad a sus hijos. En el propio artículo, los autores recuerdan que trabajos anteriores atribuyen a la herencia alrededor de la mitad de la longevidad, aunque advierten de que esa cifra depende de cómo se calcule.

Por otra parte, el equipo tuvo en cuenta el tabaco, el alcohol, el ejercicio, la dieta, la educación y el nivel económico de los participantes, aunque el ejercicio sólo se midió en LonGenity y en el UK Biobank. Con esos ajustes, la protección frente a la hipertensión siguió siendo clara, mientras que la de la mortalidad y la del corazón quedó en el límite de lo que se considera estadísticamente significativo en algunos análisis.

Eso sí, el estudio mide una asociación y no separa el peso de los genes del de otros factores familiares. Los propios autores citan entre sus límites la alimentación en la infancia, que no pudieron medir, y el hecho de que la mayoría de los participantes fueran personas blancas de Estados Unidos y Reino Unido.

Qué pueden hacer quienes no tienen padres centenarios

Paola Sebastiani, directora del Centro de Métodos Cuantitativos y Ciencia de Datos del Tufts Medical Center y coautora, considera que el trabajo aporta «pruebas sólidas de que los hijos de centenarios comparten algunas de las ventajas de sus padres». Por eso, el equipo propone estudiar a estas familias para encontrar los factores que protegen del envejecimiento.

Según Milman, descubrir esos factores podría llevar a tratamientos que imiten los mecanismos naturales de la longevidad. Hasta que lleguen, Reed recuerda que «esto no quiere decir que el estilo de vida no cuente», porque los hábitos saludables siguen siendo importantes para todos.

Así que, si en tu familia nadie llegó a los 100 años, cuidarte sigue teniendo sentido. En el estudio de Nueva York, la ventaja que mejor resistió los ajustes por tabaco, alcohol, ejercicio y dieta fue la de la tensión arterial.