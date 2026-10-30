El biólogo Felipe Sierra: “La clave para vivir más no es la dieta perfecta ni el ejercicio físico, sino la suerte”

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Vivir muchos años no depende de una fórmula secreta ni de una rutina capaz de garantizar una vejez sin problemas. Para Felipe Sierra, biólogo molecular y uno de los impulsores de la gerociencia, la suerte también es importante. La genética influye, pero no escribe por completo el desenlace. La idea, publicada en un artículo de La Vanguardia, invita a mirar el envejecimiento sin promesas milagrosas y con una perspectiva más realista. No podemos elegir los genes que heredamos ni controlar todas las circunstancias que nos rodean, aunque sí existen hábitos y medidas preventivas que ayudan a mejorar las probabilidades de conservar la salud durante más tiempo.

Sierra, que dirigió la División de Biología del Envejecimiento del National Institute on Aging y fue director científico de la Hevolution Foundation, defiende que el objetivo no debería ser vencer a la muerte ni aspirar a vivir eternamente. La meta razonable consiste en sumar años con autonomía, retrasar la discapacidad y favorecer una buena calidad de vida. La investigación respalda que la longevidad surge de una combinación de factores genéticos y no genéticos. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) recogen estudios familiares que atribuyen alrededor del 25% de la variación en la duración de la vida a la herencia. Por su parte, UHealth Collective, del Sistema de Salud de la Universidad de Miami, sitúa la contribución genética en torno al 20-30% y recuerda que intervienen numerosos genes, junto con el estilo de vida, las exposiciones ambientales y el azar. No existe, por tanto, un único responsable de cuánto viviremos.

¿Qué significa que la suerte influya en la longevidad?

Cuando Felipe Sierra señala que la suerte es clave, no está afirmando que los hábitos sean inútiles ni que el futuro esté decidido al nacer. Su planteamiento reconoce que una parte de la vida depende de factores que escapan a nuestro control: las circunstancias personales, el entorno, las exposiciones y la propia variabilidad biológica.

«Dos personas con rutinas parecidas pueden envejecer de manera diferente, porque sus trayectorias no están determinadas por una sola variable», menciona Felipe Sierra. A su vez, el experto asegura que la genética aporta predisposiciones, no una fecha de caducidad.

Como explica el genetista Nicholas Borja en UHealth Collective, genes, estilo de vida y exposiciones interactúan entre sí. «La biología contiene un componente de aleatoriedad, de modo que no es posible convertir una estadística poblacional en una predicción exacta para cada individuo», sostiene.

El porcentaje asociado a los genes describe diferencias observadas entre grupos; no significa que una persona pueda calcular qué parte concreta de su propia vida está escrita en su ADN.

¿Por qué la genética del envejecimiento no es lo único en longevidad?

La revisión recogida en los NIH describe cómo la investigación ha identificado genes relacionados al mantenimiento celular y al metabolismo. Los trabajos realizados con organismos como levaduras, gusanos, moscas y ratones han permitido estudiar mecanismos relacionados con la longevidad.

Algunos genes participan en la integridad de las células, mientras que otras vías responden a la disponibilidad de nutrientes y a la distribución de energía entre reproducción y mantenimiento del organismo.

Estos resultados ayudan a comprender procesos biológicos, pero no equivalen a descubrir una receta humana para vivir más. Los hallazgos en organismos modelo permiten formular preguntas y explorar mecanismos; no garantizan que una intervención produzca el mismo efecto en las personas.

Los NIH también señalan que la restricción calórica y determinadas rutas metabólicas se han investigado por su posible relación con la longevidad. Esto no justifica seguir dietas extremas por cuenta propia: la evidencia descrita explica líneas de investigación, no una recomendación universal.

El estilo de vida puede mejorar las probabilidades

Aunque no se pueda escoger la herencia genética, sí es posible actuar sobre algunos factores modificables. UHealth Collective compara estos hábitos con ahorrar para la jubilación: las decisiones acumuladas no eliminan todos los riesgos, pero pueden ayudar a llegar a edades avanzadas en mejores condiciones.

Para los especialistas, no fumar, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y cuidar el peso son medidas que pueden reducir riesgos asociados a enfermedades crónicas.

La prevención también importa cuando existen antecedentes familiares. El centro de la Universidad de Miami explica que la vigilancia médica y la detección precoz pueden ser relevantes para personas con predisposición genética a determinadas enfermedades.

En algunos casos, el seguimiento permite intervenir antes de que aparezcan complicaciones. Eso no significa que todos necesiten las mismas pruebas ni tratamientos: las decisiones dependen de los antecedentes y de la valoración profesional.

Envejecer mejor, más allá de vivir más

La reflexión de Sierra desplaza el foco desde la búsqueda de la inmortalidad hacia una cuestión cotidiana: cómo conservar la autonomía y el bienestar durante los años que vivimos.

La longevidad no se mide únicamente contando cumpleaños, sino considerando cuánto tiempo se mantiene una vida activa y con la menor carga posible de enfermedad o discapacidad. Para ello, la investigación y la prevención pueden aportar recursos, aunque no eliminen la incertidumbre.