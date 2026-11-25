La mitad de los usuarios de internet en España ya recurre habitualmente a herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini. Lo dice el último Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicado el 6 de noviembre.

La encuesta deja otro dato que conviene mirar con calma. Entre quienes usan estos chatbots de forma habitual, el 15,7 % no ha comprobado nunca si lo que le responde la IA es verdad.

Los datos corresponden al segundo trimestre de 2026, cuando la CNMC preguntó a 6.009 hogares y a 8.853 personas.

ChatGPT, muy por delante

En esta primera parte, la base son las personas que usan internet al menos una vez a la semana. Según el Panel de Hogares de la CNMC, el 41,3 % de ellas utilizó habitualmente ChatGPT.

El segundo chatbot más usado fue Gemini, junto a NotebookLM, ambos de Google, con un 17,2 %. Copilot, de Microsoft, quedó tercero con un 7,1 %.

Muy por detrás aparecen Claude, con un 2,5 %, Perplexity, con un 2,3 %, y Grok, con un 1,7 %. Son los seis que recoge el gráfico de la nota de la CNMC.

Pocos pagan por ella

El organismo también preguntó si se paga por estos servicios. Solo el 8,6 % de los usuarios de estas herramientas de IA pagó por ellas, según la CNMC.

Es decir, menos de uno de cada diez pagó por estos servicios.

Cuánto se fían de la IA

A partir de aquí, la base cambia: son solo los usuarios habituales de chatbots de inteligencia artificial. Y la pregunta es en qué medida confían en la veracidad de sus respuestas.

El 38,9 % de estos usuarios confía bastante o mucho en lo que le contestan. El 36,2 % dice que bastante y solo el 2,7 %, mucho.

La respuesta más repetida es la del medio: el 42,7 % ni confía ni desconfía, lo que la CNMC resume como indiferencia ante la fiabilidad de los resultados.

En el otro lado está el 18,1 % que desconfía de las respuestas. Un 14,6 % confía poco y un 3,5 %, muy poco.

Quién lo comprueba

La parte más práctica de la encuesta es si se revisa lo que contesta la IA. Según los gráficos de la nota completa, el 84,1 % de los usuarios habituales lo ha hecho alguna vez.

Pero no todos lo hacen con la misma frecuencia: el 30,1 % comprueba la veracidad a menudo y el 35 %, de vez en cuando.

Otro 19,1 % asegura que lo revisa, pero rara vez. Y el 15,7 % no lo ha hecho nunca.

Si se suman los que lo hacen rara vez y los que nunca lo hacen, salen el 34,8 % de los usuarios habituales. Más de un tercio, por tanto, casi nunca contrasta lo que le dice un chatbot.

Qué es el Panel de Hogares

Es una encuesta semestral de la CNMC a hogares y personas. Recoge datos de telecomunicaciones, servicios audiovisuales, energía, correos y transporte, entre otros.

El organismo combina las respuestas a las encuestas con el análisis de las facturas de esos servicios. Así conoce los hábitos y la experiencia de los consumidores en los mercados que supervisa.

El presidente de la CNMC es Juan José Ganuza, que aparece en la imagen. Más datos del panel están en CNMCData, la web de datos del organismo.

En Techy también contamos los consejos de Protección de Datos antes de dejar que una IA actúe por ti, por qué un chatbot de la Administración debe avisarte de que es una IA y cuántos hogares usan las claves de un familiar para ver series, según el mismo panel.

Los datos proceden de la nota de prensa de la CNMC del 6 de noviembre de 2026 sobre el Panel de Hogares del segundo trimestre y de sus gráficos.

Crédito de la imagen: CNMC.