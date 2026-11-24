En 1919, Nikola Tesla contó cómo inventaba. Lo hizo en una serie de artículos dirigida sobre todo a los lectores jóvenes de la revista estadounidense Electrical Experimenter.

En el primero, publicado en febrero de ese año, dejó escrita una lección sobre cómo trabajar: «Llevar a la práctica una idea en bruto, como se hace por lo general, no es, a mi juicio, más que un desperdicio de energía, dinero y tiempo».

La serie se tituló «My Inventions» (Mis inventos). Ese número de la revista se puede consultar escaneado en el archivo digital Internet Archive, tal como salió de la imprenta.

Las citas de Tesla son traducción nuestra del inglés; los originales van al final.

Atrapado en los detalles

Tesla explica primero lo que, según él, le pasa a quien construye enseguida un aparato para probar una idea a medio pensar. Se queda atrapado en los detalles y los defectos de la máquina.

A medida que la mejora y la rehace, escribe, su concentración baja. Y acaba perdiendo de vista el gran principio de fondo.

Según el inventor, de esa forma se pueden lograr resultados, pero siempre a costa de la calidad.

La turbina en su cabeza

Después cuenta lo que hacía él: «Mi método es diferente. No me precipito al trabajo real». Cuando tenía una idea, empezaba enseguida a construirla en su imaginación.

Allí cambiaba la construcción, hacía mejoras y ponía el aparato en marcha. «Para mí es absolutamente indiferente hacer funcionar mi turbina en el pensamiento o probarla en mi taller», asegura.

Según Tesla, incluso notaba de esa forma si la turbina estaba desequilibrada.

Construir solo al final

Solo cuando había metido en el invento todas las mejoras que se le ocurrían y no veía ningún fallo, le daba forma real. Lo llamaba el producto final de su cerebro.

Según su relato, el aparato funcionaba siempre como lo había pensado. Y el experimento salía tal y como lo había planeado. «En veinte años no ha habido una sola excepción», afirma.

Su argumento era que la ingeniería, eléctrica y mecánica, da resultados seguros. Para Tesla, casi todo se puede tratar con las matemáticas y calcular de antemano con los datos disponibles.

Sin maquetas ni planos

En el mismo artículo explica de dónde le venía esa forma de trabajar. De niño, cuenta, le aparecían imágenes con fuertes destellos de luz que le estropeaban la visión de los objetos reales.

Para librarse de ellas empezó a viajar con la mente, a ciudades y países que no conocía. Lo hizo hasta los 17 años más o menos, cuando empezó a pensar en serio en inventar.

Entonces descubrió, con alegría, que podía visualizar las cosas con enorme facilidad. «No necesitaba maquetas, dibujos ni experimentos. Podía imaginarlos todos como reales en mi mente», escribe.

De ahí sacó lo que él consideraba un método nuevo para dar forma a las ideas. Lo veía como lo contrario del puramente experimental y, en su opinión, mucho más rápido y eficaz.

Un motor de 1888

Entre los inventos de Tesla está un motor electromagnético de corriente alterna. La patente estadounidense 381.968, solicitada en octubre de 1887 y concedida el 1 de mayo de 1888, describe ese motor.

La revista lo presentaba en 1919 como el mayor inventor del mundo. Recordaba que la peste y el cólera lo habían tumbado, y que los médicos lo dieron por muerto al menos tres veces.

A los sesenta años, añadía la presentación, lo encontraban más joven que nunca. El propio Tesla abría la serie con una idea sobre su oficio: el progreso del ser humano depende de la invención.

La lección para hoy

Según lo que cuenta, su lección no es dejar de probar, sino no empezar a fabricar con una idea a medio pensar. Primero, el diseño completo, mejorado y revisado; después, el taller.

Él mismo presentaba su método como lo contrario de lo que se hacía por lo general. En el artículo cuenta que le atribuyen ser uno de los que más trabajan, y que quizá lo sea, si el pensamiento cuenta como trabajo. Y dice que le dedicaba casi todas sus horas de vigilia.

En Techy también contamos la lección de Torres Quevedo sobre las máquinas que eligen, la de Richard Feynman tras el Challenger y la de Ada Lovelace sobre la máquina de Babbage.

Las citas proceden del primer artículo de «My Inventions», publicado por Nikola Tesla en Electrical Experimenter en febrero de 1919. También, de la presentación que lo acompañaba. Los datos del motor, de la patente US 381.968.

Originales en inglés: The carrying out into practise of a crude idea as is being generally done is, I hold, nothing but a waste of energy, money and time. My method is different. I do not rush into actual work.

Y también: It is absolutely immaterial to me whether I run my turbine in thought or test it in my shop. In twenty years there has not been a single exception.

Y sobre su juventud: I needed no models, drawings or experiments. I could picture them all as real in my mind.

Crédito de la imagen: Napoleon Sarony (dominio público).