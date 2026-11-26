El investigador Jose María Olmo ha destapado este miércoles la hipocresía de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en Horizonte, el programa presentado por Iker Jiménez, por acudir a la manifestación feminista del 25-N después de descubrirse los negocios de su padre en prostíbulos y de obtener favores por ser la esposa de Pedro Sánchez: «Representa el machismo: lo que consiguió fue gracias a ser la mujer de…».

El periodista ha revelado que las indagaciones de su equipo sobre los negocios privados de Gómez en febrero de 2024 provocaron la carta de los cinco días de reflexión de Sánchez o que se pudieran poner en marcha las cloacas del PSOE y ha asegurado que lo que ella logró, «absolutamente todo», fue por mantener un vínculo amoroso con el líder socialista: «Desde el contrato de Instituto de Empresa, las reuniones con Air Europa para ofrecerse como mediadora para los negocios de rescate…».

El tertuliano también ha recordado que Begoña Gómez convocó al rector de la Universidad Complutense de Madrid en Moncloa para «conseguir una cátedra, que en otras circunstancias no habría logrado». Esta suma de beneficios evidencia la doble moral de la izquierda y, en este caso, la de la mujer del Ejecutivo.

José María Olmo: «Begoña Gómez representa justamente el machismo. Ella todo lo que hizo fue gracias a ser la ‘mujer de’…» @josemariaolmo #Horizonte https://t.co/Z0CcrY18js — Horizonte (@HorizonteCuatro) November 25, 2026

«Todo eso a quien más daño ha hecho es a esas mujeres que han tenido que luchar, y no quiero hablar yo en nombre de las mujeres, creo que no es necesario, pero es evidente que todas las mujeres que han llegado lejísimos en este país, que son millones, luchando ellas solas sin la ayuda ni el privilegio de nadie, se sentirán ofendidas cuando vean a Begoña Gómez en esta manifestación cogiendo el micrófono», ha manifestado el comunicador en pleno prime time televisivo.

Ante la euforia de Gómez durante la convocatoria feminista al grito de «machista el que no bote», Olmo ha sostenido que «si no fuera porque es la mujer del presidente del Gobierno, tampoco estaría sujetando esa pancarta» y ha mencionado que «durante la investigación del juez Juan Carlos Peinado, en varias ocasiones, ella alegó problemas o riesgos para su seguridad personal para conseguir entrar por el garaje».

El periodista ha concluido su intervención en el programa afirmando que «es imposible ser más cínico y más hipócrita», aunque piensa que «en realidad condensa bastante bien todo lo que representa el Partido Socialista actual».