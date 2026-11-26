Una campaña fraudulenta por WhatsApp suplanta a la Seguridad Social prometiendo a los pensionistas una subida en su jubilación a partir de enero de 2027 y exigiendo una foto del DNI por ambas caras bajo la excusa de un ciberataque que borró registros previos.

Los pensionistas se han convertido en el objetivo de muchos ciberdelincuentes que buscan aprovecharse de la desinformación y de la gente que tiene poco conocimiento del manejo con los procesos digitales. Desde unos simples toques en el teléfono, los estafadores digitales pueden hacerse con los datos de una persona. La mayoría de las estafas pueden llegar por enlaces externos recibidos desde SMS o WhatsApp.

El procedimiento de los estafadores

El mensaje que suele llegar es el de un número de teléfono que intenta imitar una comunicación oficial de la Tesorería de la Seguridad Social. El número utiliza una imagen de perfil del mismo organismo y escribe un mensaje presentando un problema o un incremento en la pensión en 2027, acaparando rápidamente la atención.

A menudo, emplean la excusa de que un ciberataque ha hecho desaparecer los registros previos. El número de teléfono reclama a la víctima una foto de su DNI por delante y por detrás para poder recibir el incremento. Un mensaje que es falso y que es un claro intento de estafa.

Qué hacer ante un intento de estafa

En caso de recibir el mensaje de un organismo oficial como la Seguridad Social, es importante conocer que jamás te pediría datos o se pondría en contacto a través de canales como WhatsApp.

No responder ni interactuar con el mensaje . Contestar confirma a los estafadores que tu línea está activa y facilita futuros intentos de fraude.

. Reportar y bloquear en WhatsApp al número de teléfono . Abre el chat, pulsa sobre el número o nombre en la parte superior, baja hasta el final y selecciona Reportar (marcando también la opción de bloquear). Esto envía los últimos mensajes a WhatsApp para que suspendan la cuenta fraudulenta.

. Abre el chat, pulsa sobre el número o nombre en la parte superior, baja hasta el final y selecciona Reportar (marcando también la opción de bloquear). Esto envía los últimos mensajes a WhatsApp para que suspendan la cuenta fraudulenta. No reenvíes el mensaje nunca . Evita compartir la captura o el texto con familiares o grupos para no propagar el engaño sin querer. Si quieres avisar a otros jubilados o conocidos, explícales el riesgo con tus propias palabras.

. Evita compartir la captura o el texto con familiares o grupos para no propagar el engaño sin querer. Si quieres avisar a otros jubilados o conocidos, explícales el riesgo con tus propias palabras. Avisa a las autoridades o al INCIBE (opcional pero útil). Puedes reportar el número de teléfono y el contenido del mensaje a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad del INCIBE (llamando gratis al 017 o por su canal de WhatsApp) o a través de los formularios de colaboración ciudadana de la Policía Nacional o Guardia Civil para ayudar a desactivar la campaña.

Qué hacer si has caído en la estafa

Si ya es demasiado tarde y se ha caído en el intento de estafa, es importante actuar rápido.