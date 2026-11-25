La Guardia Civil ha detenido a siete personas y ha logrado desarticular una organización criminal dedicada a vaciar cuentas corrientes en distintos puntos de España mediante la combinación del duplicado fraudulento de tarjetas SIM y la toma de control de la banca digital. El entramado, que ya suma un perjuicio económico conocido superior a los 310.000 euros, llegaba a recoger lingotes de oro y piezas de alta joyería en tiendas físicas apenas tres minutos después de emitir las transferencias ilícitas.

La operación, bautizada como Frapoba en el archipiélago balear y desarrollada de forma paralela bajo el nombre Val-out en Galicia, se ha saldado con la caída de siete piezas clave en el organigrama delictivo tras tres registros domiciliarios autorizados el pasado 17 de noviembre de 2026 por el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción 7 de Palma.

Durante estas intervenciones, los agentes incautaron numerosos terminales móviles, tarjetas SIM, soportes informáticos y documentación considerada fundamental para esclarecer las distintas causas judiciales abiertas en todo el territorio nacional. La investigación continúa abierta y los responsables policiales no descartan que se produzcan nuevas detenciones en los próximos días.

El desmantelamiento de esta red comenzó gracias a la rápida reacción de varios afectados en Baleares. Según ha detallado la Zona de Baleares de la Benemérita en un comunicado, la inmediatez con la que los denunciantes acudieron a las dependencias policiales tras detectar anomalías en sus líneas telefónicas y movimientos no autorizados en sus bancos resultó determinante para abrir las pesquisas.

De forma simultánea, un escenario idéntico se repetía en la provincia de Pontevedra, donde cinco víctimas presentaron denuncias que dieron pie a la operación Val-out, liderada por el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil pontevedresa.

A partir de estos primeros testimonios, los especialistas del Edite de Baleares y del Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en materia de Ciberdelincuencia (Equipo @) —ambos integrados en la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ)— asumieron la dirección de una compleja investigación.

El trabajo analítico permitió superar el tratamiento aislado de cada caso: al aplicar una visión global sobre los hechos ocurridos en las islas, los investigadores identificaron un patrón común que conectaba múltiples delitos en diferentes puntos de España.

Esta labor de análisis y proactividad policial tuvo además un efecto preventivo directo. Los agentes lograron localizar y alertar de oficio a otras víctimas, muchas de ellas personas de avanzada edad, que todavía no se habían percatado de que sus ahorros estaban siendo sustraídos. Para cerrar el cerco sobre los sospechosos, la Guardia Civil mantuvo una estrecha coordinación con el Edite de Pontevedra y con unidades de ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que seguían la pista a denuncias con idéntico modus operandi ejecutadas por la misma banda.

Así operaba la red: del mercado negro de datos a la tienda en 180 segundos

El éxito delictivo de la organización se basaba en la combinación avanzada de dos técnicas ciberdelictivas: el SIM Swapping (suplantación o duplicado fraudulento de la tarjeta SIM) y el Account Takeover (ATO) o toma de control de cuentas bancarias. El proceso seguía una secuencia estructurada en varias fases:

Captación y filtrado de objetivos: En una primera etapa, los miembros de la red acudían a mercados clandestinos de internet para adquirir listados procedentes de filtraciones de datos (leaks) con información personal de clientes bancarios. Una vez obtenidas las bases de datos, seleccionaban únicamente aquellos perfiles que carecían de un sistema robusto de doble factor de verificación (2FA) o cuya seguridad dependía exclusivamente de la recepción de códigos por SMS. Secuestro de la línea móvil: Con los datos básicos de las víctimas en su poder, los delincuentes llamaban a las operadoras telefónicas haciéndose pasar por los titulares legítimos. De este modo, solicitaban una portabilidad no autorizada hacia otra compañía e incluso llegaban a tramitar cambios de titularidad. Acto seguido, acudían a tiendas físicas de telefonía utilizando autorizaciones manuscritas falsificadas y usurpando la identidad de terceros para recoger las nuevas tarjetas SIM. Asalto a la banca online: En el mismo instante en que la portabilidad se hacía efectiva y el teléfono de la víctima se quedaba sin cobertura, los cibercriminales entraban en su banca digital seleccionando la opción de recuperación de contraseña por olvido. El código de verificación por SMS llegaba directamente a la tarjeta SIM fraudulenta que ya tenían en sus manos, lo que les permitía generar una nueva clave, dar de alta tarjetas de débito virtuales o físicas y asumir el control absoluto de los fondos. Blanqueo inmediato mediante compras de lujo: Para evitar que las entidades financieras bloquearan las cuentas ante movimientos sospechosos, la banda actuaba con una «sincronización milimétrica», según el relato policial. Ordenaban transferencias de alto importe y compras online bajo la modalidad de recogida inmediata en tienda.

Los productos elegidos respondían siempre a un mismo criterio: bienes de altísima liquidez y fácil reventa en el mercado ilícito. Entre los efectos adquiridos destacan lingotes de oro, piezas de alta joyería, relojes de lujo, teléfonos móviles de última generación, videoconsolas y participaciones de lotería. La rapidez de ejecución era tal que, en varios casos constatados durante la investigación, los integrantes de la red irrumpían en los establecimientos comerciales para retirar las joyas apenas tres minutos después de haberse emitido la transferencia fraudulenta desde la cuenta del afectado.

Cómo protegerse ante este tipo de estafas

Tras la desarticulación del grupo, la Guardia Civil ha emitido una serie de recomendaciones dirigidas a los usuarios para frenar este tipo de ataques antes de que se produzca el perjuicio económico. Los agentes insisten en la necesidad de extremar las precauciones ante cualquier pérdida repentina e injustificada de cobertura en el teléfono móvil o ante la recepción de mensajes SMS que informen sobre trámites de portabilidad que no hayan sido solicitados.

Ante cualquiera de estos indicios, las autoridades aconsejan actuar sin demora siguiendo tres pautas fundamentales: