Las botas altas vuelven a ocupar un lugar destacado en los looks de invierno, pero esta temporada no todas se llevan ajustadas a la pierna. Frente a los diseños rígidos y ceñidos, ganan protagonismo las botas anchas de 15 cm o slouchy, reconocibles por su caña amplia, flexible y con pliegues que caen de forma natural sobre la pantorrilla.

Su silueta no solo aporta un aire desenfadado a los conjuntos, sino que también ofrece una alternativa para quienes encuentran dificultades a la hora de calzarse modelos convencionales. La tendencia resulta especialmente interesante para las mujeres con pantorrillas más anchas, que no siempre encuentran botas altas con una caña suficientemente holgada. En algunos diseños tradicionales, la cremallera apenas permite cerrar el contorno o la estructura rígida provoca presión al caminar. Como muestra un artículo publicado en la web Zadovoljna, las botas slouchy resuelven parte de ese inconveniente gracias a su construcción menos ajustada y a unos materiales que suelen permitir mayor libertad de movimiento.

Tendencias: botas anchas de 15 cm

Hay propuestas con tacón, otras completamente planas y modelos de diferentes alturas, por lo que pueden adaptarse tanto a estilismos elegantes como a conjuntos informales. La clave está en elegir una caña que tenga caída, pero que no oprima la pierna ni dificulte caminar con comodidad.

Qué son las botas slouchy: la tendencia de esta temporada

Las botas slouchy son aquellas que presentan una caña holgada y ligeramente arrugada, en lugar de permanecer completamente recta o pegada a la pantorrilla. Su nombre hace referencia precisamente a esa apariencia caída, con pliegues que se forman de manera natural alrededor de la pierna.

En función del material, las arrugas pueden ser más marcadas o discretas. Los modelos de piel flexible suelen dibujar pliegues suaves, mientras que los acabados de ante aportan textura y un aspecto especialmente apropiado para los meses fríos. También existen versiones de caña muy amplia que recuerdan a las botas de estética bohemia, así como otras más depuradas que encajan con prendas de inspiración minimalista.

Una alternativa para las pantorrillas más anchas

Uno de los principales atractivos de esta tendencia es que no exige que la bota se ajuste por completo a la pierna. Los modelos convencionales pueden resultar incómodos cuando la circunferencia de la pantorrilla supera las medidas habituales de fabricación. En cambio, una caña holgada permite que el tejido tenga espacio para caer y formar pliegues sin apretar.

Algunas propuestas incorporan contornos especialmente amplios, que pueden llegar a los 15 centímetros adicionales respecto a una caña más estrecha, aunque esta medida no es universal y conviene comprobar cómo la calcula cada fabricante. Lo importante es revisar el contorno real de la bota y compararlo con la medida de la pierna tomada en su parte más ancha.

La comodidad también depende de otros detalles: una cremallera que facilite el calzado, un material flexible y una construcción que no se desplace demasiado al caminar.

La organización británica College of Podiatry recuerda que el calzado debe ajustarse correctamente y proporcionar espacio suficiente para evitar presiones y rozaduras. Por eso, no basta con que una bota cierre: también debe permitir caminar sin molestias.

Con tacón o planas: dos formas de llevarlas

Las botas de 15 cm slouchy con tacón son una opción interesante para quienes buscan un conjunto más sofisticado. Los tacones anchos y de altura moderada aportan estabilidad y combinan especialmente bien con vestidos midi, faldas fluidas o pantalones de corte recto. También pueden acompañar prendas de punto, creando un estilismo de invierno equilibrado entre comodidad y elegancia.

Por su parte, las versiones planas resultan prácticas para el día a día. Se pueden llevar con vaqueros ajustados, leggings o vestidos cortos, dejando que la caña holgada se convierta en el elemento protagonista.

Las suelas ligeramente gruesas añaden un aire contemporáneo, mientras que los diseños más finos conservan una estética clásica.

La elección dependerá del uso previsto y de la comodidad personal. El NHS británico aconseja priorizar un calzado estable, con una sujeción adecuada y una altura de tacón que no genere molestias. En este sentido, una bota bonita pierde atractivo si dificulta caminar o provoca dolor después de unas horas.

Cómo combinarlas para sacarles partido

Una de las formas más sencillas de incorporar estas botas al armario es combinarlas con prendas que permitan apreciar su caña. Los vestidos cortos o las faldas por encima de la rodilla dejan visible buena parte del diseño y crean un contraste interesante entre el volumen de la bota y la silueta de la ropa.

También funcionan con vestidos midi, especialmente cuando la falda tiene movimiento y cae sobre la parte superior de la caña. Para un conjunto informal, unos pantalones ajustados introducidos dentro de las botas permiten destacar los pliegues. En cambio, los pantalones anchos pueden ocultar buena parte del diseño y restarle protagonismo.