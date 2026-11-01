Instagram supera el 61 % de usuarios en España mientras TikTok registra su primer retroceso

Instagram sigue siendo la red social más usada en España, y la distancia con sus perseguidoras crece. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la sitúa en el 61,1 % de los internautas, según el Panel de Hogares del segundo trimestre de 2026 que publicó el 30 de octubre. El dato que más pesa en el informe está algo más abajo en la clasificación. TikTok baja por primera vez desde que el organismo la incluyó en el panel.

Instagram se separa de Facebook

Un año antes, en el segundo trimestre de 2025, Instagram estaba en el 55,8 %. Eso supone 5,3 puntos más en doce meses, y la CNMC la señala como la red social que más ha aumentado su porcentaje de usuarios.

Facebook ocupa el segundo puesto con un 52,6 %, una cifra muy parecida a la de finales de 2025. La foto es distinta a la de hace menos de tres años, cuando Facebook lideraba el ranking con un 56,5 % e Instagram marcaba un 51,9 %. Ahora los separan 8,5 puntos. El orden del podio, en cualquier caso, no se ha movido. Instagram, Facebook y TikTok siguen ocupando las tres primeras posiciones.

El primer tropiezo de TikTok

TikTok se queda en el 28,6 % de los internautas y mantiene el tercer puesto. Es la primera vez que la CNMC registra un descenso desde que incorporó la plataforma a su panel.

Hasta ahora la tendencia iba en sentido contrario. La red de vídeos cortos pasó del 26,6 % de finales de 2023 al 29,8 % un año después, subió al 30,9 % en el segundo trimestre de 2025 y llegó al 31 % en el cuarto trimestre de ese año. El nuevo dato supone 2,3 puntos menos que hace un año.

La CNMC no ofrece una explicación en su comunicado. El panel solo mide qué porcentaje de internautas usa cada red de forma habitual, no cuánto tiempo pasa en ella. Una sola oleada, además, no basta para hablar de un cambio de tendencia. La próxima medición dirá si es un bache o el inicio de una caída.

WhatsApp sigue sin rival en mensajería y llamadas

En mensajería, WhatsApp vuelve a dominar con un 95,3 % para enviar mensajes online. Muy por detrás aparecen Instagram, que utiliza uno de cada cuatro internautas, y Telegram, con un 16,8 %.

También lidera las llamadas y videollamadas por Internet, donde la usan dos de cada tres usuarios, en concreto el 68,9 %. La siguiente aplicación es FaceTime, con un 6,5 %, y el resto no pasa del 5 %.

Google manda en buscadores, mapas y descargas

El panel mide también otros servicios digitales, y en varios de ellos la opción más usada es la de Google. Su buscador lo utiliza el 92,9 % de los internautas. Play Store, la tienda de aplicaciones de Android, es la preferida con un 65,1 %, y uno de cada cinco recurre a la App Store de Apple.

En navegación GPS, Google Maps lo usa el 91,6 % de los usuarios de smartphone que emplean este tipo de aplicaciones. Waze sube hasta el 13,7 %, 2,2 puntos más que el año pasado, y Apple Maps llega al 8,7 %.

La encuesta detrás de las cifras

Los datos salen del Panel de Hogares de la CNMC, una encuesta semestral a hogares e individuos. La oleada del segundo trimestre de 2026 incluyó a 6.009 hogares y 8.853 individuos.

La CNMC recoge la información directamente de los ciudadanos mediante encuestas, y el estudio abarca también telecomunicaciones, audiovisual, energía, postal y transporte.