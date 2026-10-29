El MacBook Pro con pantalla táctil y OLED llega con Dynamic Island y un salto de precio

Apple presentó ayer un MacBook Pro con pantalla táctil, la primera vez que un Mac puede manejarse con los dedos. Llega en versiones de 14 y 16 pulgadas, con panel OLED, Dynamic Island y un chasis más ligero. Hay que aclarar que el salto no está en el procesador. Los chips siguen siendo el M5 Pro y el M5 Max, los mismos que ya llevaban los MacBook Pro con pantalla mini-LED lanzados en marzo. Lo que cambia es lo que se ve, lo que se toca y lo que se carga en la mochila.

Una pantalla que presume de 2.000 nits

El panel OLED en tándem, que Apple llama PROLED XDR, es la pieza central. La compañía asegura que alcanza un pico de brillo de 2.000 nits tanto en contenido HDR como SDR, y un contraste de 10.000.000 a 1. Sobre el papel, eso se traduce en negros más profundos, más detalle en las sombras y una pantalla legible con mucha luz ambiental. Son cifras del fabricante que habrá que comprobar en pruebas independientes.

La frecuencia de actualización es variable, de 10 a 120 Hz. Baja para ahorrar batería con contenido estático y sube cuando hay movimiento. En color, la pantalla cubre P3 y, como novedad, también Adobe RGB, un espacio que interesa a fotógrafos y diseñadores. Apple añade que supera el 80 % de cobertura de Rec. 2020, pensada para corregir color en vídeo HDR. Ambos espacios se activan con un único preajuste y cada panel sale calibrado de fábrica. Hay además una opción con acabado nanotexturizado, grabado en el vidrio, para reducir reflejos.

El Mac que por fin se deja tocar

El control táctil es la novedad que más cambia el uso diario. Se puede deslizar para desplazarse por una web, pellizcar para ampliar una foto, arrastrar una diapositiva a otra o tocar dos veces una ventana para maximizarla. Según Apple, el sensor está integrado en el panel y no encima, lo que reduce la latencia. La bisagra también es nueva y, según la compañía, da más estabilidad al tocar.

No sustituye al teclado ni al trackpad, los complementa. Un diseñador puede dibujar usando toda la pantalla y no solo la zona del trackpad, un músico puede tocar instrumentos de software y un desarrollador puede probar sus apps de iOS y iPadOS con gestos reales.

Las apps de Apple están optimizadas y muchas ya funcionan porque macOS traduce los toques en clics. Para las de terceros hay que esperar. Apple cita Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Notion, Canva, Zoom, Lightroom, DaVinci Resolve, Blender o Cinema 4D, pero llegarán más adelante este año, así que el día de la entrega no estarán todas listas.

La isla que llega al ordenador

La Dynamic Island, conocida por el iPhone, se estrena en el Mac. Sirve para alojar el buscador Spotlight, las actividades en directo y el asistente Siri AI. Con ella se puede contestar una llamada, controlar la música o aceptar una solicitud de AirDrop con un toque. Apple condiciona la aparición de Spotlight en la isla a que Siri AI esté disponible y activado.

Más fino y hasta 317 gramos más ligero

El modelo de 14 pulgadas pesa 1,38 kg, es decir, 227 gramos menos que antes. El de 16 pulgadas se queda en 1,82 kg, con 317 gramos menos. Además, el de 16 pulgadas es casi un milímetro más fino y el de 14 pulgadas, medio milímetro. Los bordes de pantalla se reducen, de modo que la diagonal pasa a 14,2 y 16,3 pulgadas. Según Apple, el sistema de refrigeración rediseñado mantiene el rendimiento sostenido del M5 Pro y el M5 Max pese al recorte de peso.

La autonomía llega a las 24 horas según las pruebas de Apple, y la carga rápida recupera hasta un 50 % en media hora. Los seis altavoces, con graves un 50 % más profundos según la marca, completan una renovación pensada sobre todo para quien trabaja fuera de la mesa. La memoria unificada llega a 128 GB y el almacenamiento, a 16 TB.

Cuánto cuesta el salto

El de 14 pulgadas con M5 Pro parte de 3.349 euros y el de 16 pulgadas, de 3.949 euros. Con M5 Max, el de 14 pulgadas cuesta desde 5.249 euros y el de 16 pulgadas, desde 5.649 euros. Con el descuento para educación, las cuatro versiones bajan a 3.179, 3.719, 4.899 y 5.299 euros, respectivamente. Se pueden reservar desde ya en la tienda online de Apple y en su app, y las entregas arrancan el próximo viernes 6 de noviembre.