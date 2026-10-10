La primera pantalla doméstica de Apple tendrá que demostrar qué hace mejor que un Echo Show

Apple ha convocado para el martes 13 de octubre a las 15:00 horas un evento en Nueva York con el lema Welcome home, y todo lo que se espera encaja con ese título. Según Bloomberg, la compañía enseñaría un centro doméstico con pantalla, un HomePod mini renovado y un Apple TV 4K nuevo. Amazon lanzó el Echo Show en 2017 y Google presentó su Home Hub, hoy Nest Hub, en 2018, así que la pregunta ya no es si una pantalla doméstica tiene sentido, sino qué puede ofrecer Apple que no hagan ya esas dos.

Una pantalla cuadrada que aspira a ser el panel de la casa

El producto central sería, según los rumores, una pantalla cuadrada de unas seis pulgadas en dos versiones, una para apoyar sobre una mesa o encimera y otra para colgar en la pared. Las filtraciones hablan de un diseño que recordaría al iMac G4, con base semiesférica y pantalla orientable.

El sistema operativo mezclaría elementos de iOS y tvOS y, siempre según esos rumores, incluiría reconocimiento facial para saber quién se acerca. Ese detalle importa más de lo que parece, porque una pantalla compartida solo funciona si cada miembro de la casa ve lo suyo.

Un Siri que haga algo más que contestar

El hub giraría alrededor de Siri AI, la versión del asistente que Apple presentó en junio con apoyo de los modelos Gemini de Google. La compañía la presentó como un asistente más capaz, conversacional y consciente de lo que hay en pantalla.

Tareas como pedir una receta, ver quién llama al timbre o apagar las luces de tres habitaciones con una frase son tareas que Alexa y Google ya resuelven, así que a Apple no le basta con igualarlas, tiene que hacerlas mejor todavía.

Hay además un matiz europeo. Apple indica que Siri AI no estará por ahora disponible en iOS en la Unión Europea. Si el hub depende de ese asistente, el calendario de llegada a España no será el que se disfrute en el resto del mundo.

El precio, el talón de Aquiles de Apple en el salón

Los rumores han barajado un precio de unos 350 dólares para el hub, frente a los 150 o 180 dólares que cuesta un Echo Show 8 en Estados Unidos. No sería la primera vez que Apple se coloca por encima. El HomePod original salió a 349 dólares en 2018, cuando Amazon vendía altavoces inteligentes por una fracción de esa cifra.

Un hub de ese precio es una compra para quien ya vive dentro del ecosistema, y ahí está la oportunidad. Con iPhone, Apple Watch y HomeKit en casa, la sincronización sería su mejor baza, y la privacidad el segundo, sobre todo si hablamos de una cámara en la cocina.

HomePod mini y Apple TV, los secundarios que sostienen la trama

El HomePod mini acumula casi seis años sin renovarse y recibiría un procesador pensado para Siri AI. El Apple TV 4K, que no se actualiza desde 2022, también estrenaría chip, según los rumores.

Los dos ya funcionan como centros de control de HomeKit, así que su verdadero papel sería llevar el nuevo Siri a más rincones de la casa. Si la pantalla es el panel, ellos serían la voz y el televisor del conjunto. Las informaciones de las últimas semanas añaden unos accesorios hechos junto a LG, entre ellos un timbre con vídeo, un termostato y una cámara interior, que completarían la idea de gestionar la casa desde una sola pantalla.

Lo que habrá que mirar el martes

El martes habrá cuatro preguntas sobre la mesa. La primera es el precio en España, que no tiene por qué parecerse al estadounidense, y la segunda cuándo llega Siri AI a este lado del Atlántico. Después queda ver si el hub funciona con Matter, el estándar que ya comparten muchas marcas, y qué hace con la cámara y los datos de quien pasa por delante. Si Apple responde bien a esas cuatro, tendrá una pantalla con argumentos propios.