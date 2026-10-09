Apple pone el 13 de octubre bajo el lema ‘Welcome Home’ y todo apunta a una pantalla para cada habitación

Apple ha puesto fecha a su próximo lanzamiento, el martes 13 de octubre, y lo ha hecho con un mensaje muy corto y una pista enorme. El jueves, Greg Joswiak, responsable de marketing de la compañía, publicó en X un vídeo con el texto ‘Welcome home. October 13’. El lema apunta al hogar y encaja con lo que Mark Gurman, de Bloomberg, lleva semanas adelantando. Según el periodista, Apple prepara una tanda de productos para la casa con Siri AI como hilo conductor, una apuesta clave para la etapa de John Ternus, el nuevo consejero delegado.

Una cita en Nueva York sin pinta de keynote

El formato tampoco es el habitual. Apple ha invitado a una selección de medios a una ‘Apple Experience’ en Tribeca, Nueva York, que arranca a las 9.00 horas locales del 13 de octubre, es decir, las 15.00 en la España peninsular. Lo normal es que los asistentes prueben allí los productos recién presentados. El resto del mundo conocerá las novedades, según todo indica, a través de notas de prensa publicadas ese mismo día y sin el despliegue de un evento clásico.

Una pantalla para cada habitación

El producto que más curiosidad despierta es un dispositivo nuevo, a medio camino entre un iPad y un HomePod. Gurman lo conoce por el nombre en clave J490 y la prensa lo ha bautizado de forma informal como HomePad. Sería una pantalla cuadrada de unas 6 pulgadas, con una versión para colgar en la pared y otra con una base de altavoz en forma de media cúpula que recuerda al iMac G4.

Según las filtraciones, una cámara y varios sensores de presencia le permitirían saber quién está delante y enseñar a cada miembro de la familia sus propios widgets y su calendario. Serviría también para controlar la domótica, hacer videollamadas con FaceTime, ver vídeos o seguir una receta en la cocina. Cuando no se use, mostraría la hora o fotos, igual que el modo En espera del iPhone.

Apple contaría con que el usuario instale varios hubs repartidos por la casa, de ahí que el precio pese tanto en esta historia. Gurman añade que el reconocimiento por cámara sería menos fiable que Face ID y que el iPhone haría de respaldo cuando el hub no identifique a alguien. Todo indica además que, al menos al inicio, no habría App Store. Se limitaría a las aplicaciones de Apple, como Calendario, Mensajes, Fotos, FaceTime, Notas, Recordatorios, Música y Podcasts.

Siri AI, el motivo de tanta espera

Si algo explica este calendario es Siri. Según Bloomberg, Apple pensaba lanzar la pantalla doméstica, el HomePod mini renovado y el Apple TV en 2024, y lo retrasó todo hasta que el asistente estuviera a la altura. El hardware llevaría listo bastante tiempo.

Eso traslada la presión al software. Una pantalla que se maneja sobre todo con la voz solo interesa si el asistente entiende bien, responde rápido y funciona en español. Una cosa es lo que Apple enseñe en Nueva York y otra lo que recibamos, todavía falta por conocer qué funciones de Siri AI llegarán a Europa y cuándo.

HomePod mini y Apple TV 4K, cambios por dentro

Los otros dos protagonistas conservarían su aspecto y cambiarían de cerebro. El HomePod mini sería su primera renovación desde 2020, con colores nuevos, entre ellos verde y rosa, y un procesador más rápido capaz de mover Siri AI.

El Apple TV 4K, el primero desde 2022, estrenaría según los rumores un chip A19 o A19 Pro, 8 o 12 GB de memoria RAM y un mando Siri Remote renovado. Ambos llevarían el chip de red N1 de Apple, con soporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, la red pensada para la domótica.

Precio y fecha de venta, las dos incógnitas

Los rumores sitúan el precio de la pantalla doméstica en torno a los 350 dólares. Apple llega tarde a un terreno donde Amazon, con sus Echo Show, y Google, con sus Nest Hub, llevan años, y el precio será lo que decida si el recién llegado compite o se queda de nicho.

Tampoco está claro si el 13 de octubre será solo una presentación o el día en que salgan a la venta. El calendario de la compañía va apretado, con las reservas del iPhone Duo previstas para el 16 de octubre y su llegada a las tiendas el 23.

¿Más el 27 de octubre?

El 13 no será el único movimiento del mes. Los rumores más recientes sitúan una segunda tanda de lanzamientos el 27 de octubre, con el iPad mini con pantalla OLED y nuevos Macs, entre ellos un MacBook Pro táctil con pantalla OLED. Quien espere ordenadores el martes, probablemente tendrá que aguardar dos semanas más.