La Comisión Europea ha vuelto a poner a Temu en el punto de mira. Ayer publicó unas conclusiones preliminares en las que acusa a la plataforma china de no aplicar medidas eficaces contra la venta de productos ilegales. Llegan apenas seis meses después de multarla con 200 millones de euros por otro incumplimiento.

La noticia coincide con el arranque de la temporada con más compras online del año, con el Black Friday fijado para el 27 de noviembre y la Navidad justo detrás. Y entre los artículos que Bruselas lleva tiempo señalando hay uno que casi todos compramos sin pensarlo demasiado, el cargador del móvil.

A vueltas con los controles de Temu

La Comisión reconoce que Temu tiene controles, pero considera que se fijan más en el papeleo que en el producto. Según sus conclusiones, la plataforma solo exige informes de ensayo a los vendedores para una parte muy pequeña del catálogo y, cuando los pide, a menudo no los revisa.

Tampoco da prioridad en las inspecciones físicas a los artículos que ella misma clasifica como de alto riesgo, una categoría en la que entran la electrónica y los cosméticos. Y cuando las comprobaciones aleatorias detectaban problemas, no siempre actuaba en consecuencia.

El segundo frente es la moderación. El sistema de Temu se centra en la información de los anuncios y en sus propias condiciones de uso más que en la seguridad real del producto, y el número de moderadores humanos no ha crecido al ritmo del catálogo.

El tercero afecta a las sanciones. Temu castiga a las tiendas y no a los comerciantes que hay detrás, de modo que un vendedor al que le cierran una tienda puede seguir vendiendo desde otra. «Comprar en línea no debería significar arriesgarse a adquirir productos ilegales e inseguros», resumió Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión.

La segunda multa todavía no es firme

Son conclusiones preliminares, no una sanción. Temu puede consultar el expediente y defenderse por escrito. Solo si Bruselas confirma su análisis llegaría una decisión de incumplimiento, con una multa que podría alcanzar el 6 % de su facturación anual mundial.

La empresa rechaza la valoración. Asegura que invierte de forma importante en personal y sistemas de cumplimiento, que sus controles mantienen una incidencia baja de productos problemáticos y que confía en llegar a una solución amistosa con la Comisión.

La multa de mayo castigó que Temu no evaluara bien los riesgos de su catálogo, en una investigación que encontró juguetes para bebés peligrosos y cargadores defectuosos. La compañía presentó después un plan de acción que Bruselas aprobó en octubre.

Además, la investigación abierta en octubre de 2024 sigue en marcha por otras cuestiones, como el diseño potencialmente adictivo de la aplicación y sus sistemas de recomendación.

Safety Gate, el registro de lo que Europa retira

Antes de comprar, o después si el producto ya está en casa, la herramienta más útil es Safety Gate. Es el sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos peligrosos no alimentarios, el antiguo RAPEX, y su portal público reúne los avisos que comparten las autoridades de vigilancia de los países de la UE y del Espacio Económico Europeo.

En 2025 se registraron 4.671 alertas, la cifra más alta desde que el sistema empezó a funcionar en 2003. Cosméticos, juguetes y aparatos eléctricos encabezan la lista, y China figura como origen en 2.006 de esas notificaciones.

Cada alerta identifica el producto por su modelo o su código de barras, describe el riesgo y detalla la medida adoptada. Esa medida puede ir desde la retirada del anuncio en la tienda online hasta la recuperación de las unidades vendidas.

Lo más práctico es buscar por la marca o el modelo que figura en la etiqueta del cargador. Si el cargador no lleva ni una cosa ni la otra, el problema empieza ahí, porque un producto que no se puede identificar tampoco se puede rastrear.

Cómo saber si un cargador es seguro sin desmontarlo

Desde el 13 de diciembre de 2024 se aplica el Reglamento General de Seguridad de los Productos, que fija qué información debe acompañar a cualquier artículo de consumo. El producto tiene que llevar un número de modelo, lote o serie, además del nombre y las direcciones postal y electrónica de su responsable en la UE, ya sea el fabricante, el importador o un representante.

Esos datos también deben aparecer en la ficha de la tienda online. Si el fabricante está fuera de la Unión, el anuncio tiene que indicar quién responde por el producto dentro de ella, y la plataforma no debe permitir la venta sin esa información.

En un cargador hay que buscar también el marcado CE en el propio aparato. Es una declaración que hace el fabricante bajo su responsabilidad, no un sello que conceda un laboratorio independiente, así que un CE impreso vale poco si el resto de la información falta.

Hay varias señales de alarma fáciles de reconocer. Un cargador sin marca ni modelo, sin los valores de entrada y salida (Input y Output) o con un precio muy inferior al de los modelos conocidos merece otro vistazo. Lo mismo ocurre con un anuncio que no indica quién es el responsable europeo. Si el cargador se calienta en exceso, huele a quemado o la clavija baila en el enchufe, lo prudente es desconectarlo y dejar de usarlo.

Qué hacer si tu modelo aparece retirado

Si encuentras tu cargador en Safety Gate, deja de usarlo. Esa es la primera indicación que la normativa europea exige incluir en los avisos de recuperación, porque un cargador defectuoso puede provocar una descarga o un incendio.

Cuando un producto se recupera por motivos de seguridad, el comprador tiene derecho a elegir entre al menos dos de tres opciones, la reparación, la sustitución o un reembolso adecuado. La tienda o la plataforma que lo vendió debe además avisar directamente a quienes lo compraron a través de su web.

Si el vendedor no responde, o si el producto parece peligroso pero no aparece en ninguna alerta, se puede notificar a través del Consumer Safety Gateway, el canal de la Comisión para que los consumidores avisen de productos inseguros. En España, la inspección corresponde a los servicios de consumo de cada comunidad autónoma, y la Dirección General de Consumo es el punto de contacto con Safety Gate.