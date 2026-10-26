El antivirus español con IA que analiza malware inédito en el propio equipo, sin nube

La española Teldat ha presentado BeSafe Argus, un antivirus con inteligencia artificial que examina los archivos dentro del propio dispositivo y trata de detectar malware que nadie ha catalogado antes. La compañía lo plantea como respuesta a los ataques en los que un agente de IA investiga, programa y se adapta casi sin ayuda humana.

Según la firma de seguridad NorForge y Reuters, un único atacante lanzó agentes autónomos de IA contra más de 1.200 sitios web y consiguió entrar en las webs de más de 100 empresas, entre ellas John Deere, SharkNinja y Cummins.

Anthropic ya había descrito en noviembre de 2025 una campaña de ciberespionaje contra unas 30 organizaciones, atribuida a un grupo vinculado al Estado chino, en la que la IA ejecutó de forma autónoma hasta el 90 % de las operaciones. Solo unas pocas intrusiones tuvieron éxito.

Un antivirus que no necesita conocer al malware

Con un agente de IA, el atacante fija un objetivo y deja que el sistema busque vulnerabilidades, genere código y ajuste sus movimientos. Teldat sostiene que así se reducen de semanas a horas procesos que antes exigían equipos especializados, y que además se puede actuar contra varios objetivos a la vez.

Los antivirus clásicos funcionan sobre todo con firmas, es decir, con huellas de amenazas ya identificadas. Si el malware se genera o se modifica para cada víctima, ese catálogo llega tarde.

BeSafe Argus sigue otro camino. Según Teldat, analiza el comportamiento de los archivos para decidir si son maliciosos, incluso cuando el código es nuevo o se ha creado a medida de un objetivo. La compañía asegura que puede identificar y bloquear la amenaza antes de que llegue a ejecutarse.

Teldat afirma que ha probado la herramienta frente a Mythos, un modelo de IA avanzado capaz de encontrar y aprovechar fallos de seguridad de forma autónoma para generar malware. De ahí la etiqueta Mythos Grade con la que la empresa presenta el producto, una denominación propia para señalar que está preparado frente a ese tipo de amenazas.

Los archivos no salen de la organización

Todo el análisis se hace en el propio dispositivo, sin enviar los archivos a la nube ni a infraestructuras de terceros. La compañía defiende que así la información examinada permanece dentro de la organización y que el sistema puede seguir trabajando en entornos desconectados.

Teldat va más lejos y considera que este enfoque deja obsoleto al sandbox tradicional, la técnica que ejecuta un archivo sospechoso en un entorno aislado para ver qué hace. También lo propone para sistemas aislados o clasificados, incluidos los vinculados a Defensa.

Protección para equipos donde no cabe un antivirus

El motor de Argus es único y funciona en Windows, Android y Linux. Eso permite extender la protección a dispositivos en los que no siempre se puede instalar un antivirus convencional, como equipos embarcados, dispositivos IoT o equipos industriales.

El cortafuegos también entra en la partida

BeSafe Argus se complementa con BeSafe Pro, la solución de Teldat para proteger el perímetro y supervisar el tráfico de la infraestructura de comunicaciones. El motor de la compañía puede ejecutarse además en sus propios cortafuegos.

Mediante sensores e IA, BeSafe Pro puede detectar anomalías y amenazas y proponer o ejecutar medidas de contención en tiempo real, como aislar un equipo o bloquear tráfico o modificar políticas de seguridad. Con las dos piezas, Teldat cubre tanto los dispositivos como los puntos de entrada y propagación de una amenaza.

Hecho en España, con la soberanía digital como argumento

Teldat asegura que ha desarrollado BeSafe Argus íntegramente por su cuenta y que ha entrenado sus modelos sobre infraestructura española. La empresa lo enmarca en su apuesta por la soberanía digital de las organizaciones y por no depender únicamente de tecnologías externas para protegerse.