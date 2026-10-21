El precio de algunos PC se dispara un 75% mientras la inversión tecnológica pública cae un 47%

El encarecimiento de los componentes, los problemas de disponibilidad de equipos y la menor inversión tecnológica de las administraciones públicas están condicionando la evolución del sector tecnológico. Así lo ha expuesto Ingram Micro durante su simposio anual, que se celebra en Fira Barcelona, donde ha analizado las perspectivas del mercado y las oportunidades de negocio ligadas a la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los servicios cloud.

El precio de los PC sube hasta un 75%

La compañía ha advertido de que el precio de algunos ordenadores personales (PC) ha aumentado hasta un 75% en determinados casos, mientras que la inversión tecnológica pública ha descendido un 47% desde el máximo de 2023, al pasar de 8.100 millones a 4.300 millones de euros, según los datos de Tendestur citados durante la presentación.

Herminio Granero, responsable del negocio de Endpoint Solutions de Ingram Micro, ha resumido la situación del mercado de hardware con dos conceptos: disponibilidad y precio. A comienzos de año, la demanda superó a la producción, especialmente en el segmento de los portátiles. Posteriormente, el encarecimiento de los componentes disparó el precio de algunos equipos hasta un 75%.

Para amortiguar el impacto, el distribuidor recurrió a compras anticipadas y soluciones financieras destinadas a ayudar a sus clientes a mantener los precios. Sin embargo, esta acumulación preventiva de producto ha terminado generando un exceso de inventario en distintas capas del canal tecnológico.

Ante esta situación, Ingram Micro prevé un periodo de ajuste durante el que el mercado tendrá que absorber las existencias acumuladas, lo que podría traducirse en ventas más contenidas durante el trimestre.

La compañía también ha destacado el papel del Kit Digital en el negocio de los ordenadores. De los 354.000 portátiles entregados dentro del programa, Ingram Micro ha gestionado 150.000, más del 42% del total nacional, según las cifras presentadas. La empresa contempla una posible nueva convocatoria de 50.000 unidades, aunque no ha confirmado que vaya a ponerse en marcha.

La inversión tecnológica pública cae un 47%

La contratación tecnológica de las administraciones públicas es otro de los focos de preocupación. Según los datos de Tendestur expuestos por Ingram Micro, la inversión pública ha pasado de los 8.100 millones de euros de 2023 a unos 4.300 millones, un descenso del 47%.

La compañía atribuye esta evolución al agotamiento de los fondos europeos iniciales y a la prórroga presupuestaria. La falta de nuevos presupuestos está ralentizando algunos proyectos civiles, aunque Ingram Micro aprecia oportunidades en Defensa y en las tecnologías de doble uso, aplicables tanto al ámbito civil como al militar.

La volatilidad de los costes también complica la contratación pública. Según la compañía, algunos concursos quedan desiertos porque las empresas no pueden asumir los precios inicialmente comprometidos ante las variaciones en el coste del hardware.

En paralelo, la soberanía del dato está ganando importancia en las decisiones de infraestructura. Las empresas buscan acuerdos con centros de datos locales y modelos que combinen servicios en la nube con instalaciones propias. Los plazos de entrega del hardware están llevando, además, a iniciar algunos proyectos en la nube para incorporar posteriormente los equipos físicos.

El mercado tecnológico crece, pero pierde impulso

Pese a estas dificultades, Ingram Micro mantiene una perspectiva positiva sobre la evolución del sector. La compañía calcula que el mercado tecnológico creció un 12% en los últimos doce meses, aunque el ritmo se ha moderado: el avance fue del 10% en los últimos nueve meses y del 6% en los tres últimos meses del periodo analizado.

Para el cuarto trimestre de 2026 prevé un crecimiento del 5,5%, mientras que para el primer trimestre de 2027 estima un 5,4%.

Por categorías, los portátiles registran un crecimiento del 16,9%, mientras que los teléfonos inteligentes retroceden un 1,2%. El software de seguridad, los servicios cloud y la gestión de datos figuran entre las áreas con mejor comportamiento.

La evolución refleja un mercado que continúa creciendo, pero en el que la demanda se distribuye de forma desigual entre categorías y los precios del hardware condicionan las decisiones de compra.

La inteligencia artificial transforma el modelo de negocio

La inteligencia artificial es uno de los pilares de la estrategia de Ingram Micro, que está transformando su modelo tradicional de distribución hacia una plataforma de servicios y automatización.

La empresa afirma haber registrado más de siete patentes relacionadas con su tecnología propia desde 2025 y trabaja en la integración de herramientas de inteligencia artificial externas mediante el protocolo MCP (Model Context Protocol). Este sistema permite conectar asistentes como ChatGPT o Gemini con sus plataformas y herramientas empresariales.

El objetivo es automatizar tareas administrativas y comerciales para que los distribuidores y sus clientes puedan dedicar más tiempo a la consultoría y a los servicios especializados. La compañía también está reorganizando su atención al cliente mediante un modelo de ventanilla única y un sistema de gestión de incidencias que busca evitar duplicidades.

Alberto Pascual, Executive Director de Ingram Micro, ha destacado asimismo el potencial de la IA para personalizar aplicaciones corporativas y desarrollar soluciones adaptadas a las necesidades de cada empresa, con documentación y trazabilidad del código.

El negocio cloud crece un 20%

La nube es otra de las áreas que está ganando peso. Pablo Ruiz-Hidalgo, responsable del negocio cloud, ha explicado que Ingram Micro ha registrado un crecimiento del 20% en este segmento y cuenta con 1.900 socios activos en España.

La compañía trabaja con unos 6.000 distribuidores y está reforzando su capacidad para identificar oportunidades de negocio en empresas y trasladarlas a sus socios tecnológicos. Desde principios de año, su departamento de generación de demanda ha cerrado 160 proyectos.

A ello se suma un centro de excelencia europeo con 50 consultores, cuyo principal centro de actividad se encuentra en España, especializado en infraestructura, datos, inteligencia artificial y ciberseguridad.

La plataforma Xvantage incorpora nuevas herramientas para que los distribuidores puedan ofrecer a sus clientes portales personalizados desde los que gestionar licencias y suscripciones, además de desglosar el consumo cloud por departamentos, proyectos o sedes.

En el ámbito de los fabricantes, Ingram Micro destaca el crecimiento superior al 80% de su negocio de seguridad de Microsoft, con Copilot y Azure como motores de adopción. En AWS, asegura gestionar el 60% del negocio indirecto en España y contar con 165 socios en el país.

Ingram Micro cierra un trimestre récord

Jaume Soler, vicepresidente y máximo responsable ejecutivo de Ingram Micro para Iberia, destacó que la compañía cerró 2025 con una facturación global de 52.600 millones de dólares y que el segundo trimestre de 2026 marcó un récord histórico de ventas. Soler también advirtió de la desaceleración del mercado tecnológico, aunque subrayó que mantiene una evolución positiva, con especial dinamismo en los portátiles, el software de seguridad, los servicios cloud y la gestión de datos.

El beneficio bruto alcanzó los 958,7 millones de dólares, con un incremento interanual del 14,2%. La compañía ha calificado el periodo como un trimestre récord en ventas y ha destacado la mejora de la rentabilidad.

En el negocio de dispositivos, también ha anunciado que será distribuidor único en España y Portugal de la gama Surface de consumo de Microsoft. En movilidad, mantiene su apuesta por Xiaomi, cuya distribución exclusiva en Iberia forma parte de su estrategia de expansión hacia nuevas categorías de producto.

Con operaciones directas en 57 países y actividad exportadora en cerca de 200 mercados, Ingram Micro busca sostener su crecimiento mediante la combinación de distribución, servicios especializados, automatización e inteligencia artificial. Su principal desafío para los próximos trimestres será desenvolverse en un mercado que sigue creciendo, pero a menor ritmo, con precios del hardware sometidos a fuertes variaciones y una inversión tecnológica pública todavía lejos de los niveles alcanzados en 2023.