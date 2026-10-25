Varios empleados de TikTok avisaron de los riesgos para los menores, y sus declaraciones salen ahora a la luz

Los testimonios de varios responsables y empleados de TikTok, incorporados en marzo de 2026 a un procedimiento federal en Estados Unidos, han sido dados a conocer en los últimos días. Describen avisos internos sobre menores que van desde emisiones en directo con contenido sexual hasta algoritmos que insisten en temas dañinos.

Cientos de demandas contra TikTok, Meta, Google y Snap

TikTok, junto a Meta, Google y Snap, es parte demandada en un proceso conjunto iniciado en 2022 que coordina cientos de demandas. Los demandantes sostienen que estas plataformas están diseñadas de forma perjudicial para los menores de 18 años y que las empresas conocían riesgos que no hicieron públicos.

TikTok ha llegado a acuerdos antes de juicio en varios casos, entre ellos uno de referencia en Los Ángeles, donde un jurado concluyó después que YouTube y Meta diseñaron sus plataformas para ser adictivas para los jóvenes. En mayo aceptó pagar 8 millones de dólares para cerrar la demanda de un distrito escolar rural de Kentucky sobre salud mental y adicción juvenil, y en septiembre alcanzó un acuerdo de 100 millones de dólares con el estado de Alabama por acusaciones parecidas.

Menores en TikTok Live y los regalos que se convierten en dinero

La declaración más llamativa es la de Reagen Maher, que ocupó cargos de responsabilidad en seguridad e investigaciones entre 2021 y 2024. Contó que se embarcó durante meses en una especie de cruzada para elevar el problema a los altos cargos de la compañía, y que sus hallazgos llegaron a V Pappas, entonces director de operaciones.

En un chat interno leído durante su testimonio, Maher escribió que llevaba meses peleando para arreglarlo con gente que no creía que los daños fueran lo bastante graves. Se refería a lo que describió como contenido sexual transaccional, con niños y adolescentes tanto apareciendo en él como viéndolo.

Según esos testimonios, una investigación interna detectó a niños de entre 13 y 15 años en 112.000 vídeos de TikTok Live solo en enero de 2022. El informe señalaba riesgos como el acoso y la captación de menores por parte de adultos y la creación de material de abuso sexual infantil, y apuntaba que la empresa obtenía ingresos «significativos» con regalos enviados a emisiones que incumplían las normas.

Los regalos virtuales de TikTok Live pueden convertirse en dinero mediante una plataforma de pagos o una transferencia bancaria. Desde 2021, además, las cuentas de usuarios de 13 a 17 años tienen límites en los mensajes directos y en la posibilidad de emitir en directo. Maher aseguró que la compañía conocía el problema antes de que Forbes publicara en 2022 un reportaje sobre menores desnudándose en esas emisiones a cambio de regalos.

La fiscalía general de Utah sostiene, en una demanda presentada en 2024, que TikTok Live expuso a menores a la explotación sexual por parte de adultos y que la empresa se benefició de esas transacciones. Es una acusación que sigue su curso.

Verificación de edad con resquicios y una encuesta sin preguntas sobre la edad

Para conocer la edad de sus usuarios, TikTok pide la fecha de nacimiento al registrarse, con 13 años como mínimo en la mayoría de países. La empresa asegura que además analiza datos de la cuenta para detectar edades dudosas, y que esas cuentas pueden pasar a revisión humana y a una experiencia adecuada a su edad.

Maher declaró que existía un resquicio, ya que los menores podían acceder a la versión para mayores de 18 años si se registraban con Google, Facebook o Instagram. Según ella, la dirección lo sabía.

Los documentos recogen otro episodio de 2018, tras la fusión con Musical.ly. La empresa quería conocer el perfil de sus usuarios en EE. UU., pero evitó preguntas que pudieran delatar la edad, como el nivel de estudios, porque una respuesta de primaria sería incompatible con la ley COPPA, que protege la privacidad de los menores de 13 años.

La Sincronización familiar, desactivable por el propio adolescente

TikTok lanzó en 2020 la Sincronización familiar, que permite a padres y tutores gestionar los límites de tiempo de pantalla, los filtros de contenido y los ajustes de privacidad de sus hijos. Un chat interno de 2021, aportado como prueba en la demanda, recoge que las cuentas de adolescentes tenían un enlace oculto para desvincularse de la Sincronización familiar.

Jordon Furlong, entonces director de producto de bienestar digital, escribió en esa conversación que aquello dejaba la función casi sin sentido. TikTok sostiene que avisa a la cuenta de los padres cuando un menor se desvincula.

Las espirales del algoritmo y el contenido sobre suicidio

Eric Han, jefe de seguridad de TikTok entre abril de 2019 y junio de 2023, habló de lo que la empresa llama rabbit holes, las situaciones en las que el algoritmo se queda atascado mostrando al usuario el mismo tipo de contenido una y otra vez. Dijo que fue consciente del problema en abril de 2020 y reconoció que esas espirales podían ser dañinas, por ejemplo las centradas en la imagen corporal o el suicidio, y vulnerar las normas de la plataforma.

Un informe interno que Han redactó ese año hablaba de un efecto de contagio real en torno a la ideación y la conducta suicidas y a cómo se habla de ellas en la plataforma. Un borrador de la revisión anual de la política de seguridad de menores, también citado en su declaración, afirmaba que las redes sociales son peligrosas por naturaleza y que la seguridad de los menores era un asunto urgente. Han añadió que la plataforma no advirtió a los padres de esos peligros.

La respuesta de TikTok

El portavoz de la compañía, Nathaniel Brown, afirmó que las citas están seleccionadas de forma interesada a instancias de abogados litigantes y que se usan para reescribir de forma inexacta la historia de la empresa y confundir al público sobre su compromiso con la seguridad juvenil.

La empresa asegura que ha invertido miles de millones de dólares en seguridad y que ofrece más de 50 ajustes preconfigurados de seguridad, privacidad y protección para adolescentes, entre ellos la Sincronización familiar. También dice contar con un programa contra el blanqueo de capitales acorde con los estándares internacionales.

Los episodios fechados en los documentos van de 2018 a 2022. En enero de 2026, un acuerdo que redujo el control de ByteDance dejó las operaciones de TikTok en EE. UU. mayoritariamente en manos de inversores estadounidenses.

Lo que falta por resolver en los tribunales

Estas declaraciones todavía no se han presentado como prueba en un juicio, y los casos contra TikTok aún no han llegado ante un jurado. La acusación de la fiscalía de Utah sobre TikTok Live también sigue abierta.

Para las familias, el debate de fondo es si herramientas como la fecha de nacimiento declarada o la Sincronización familiar funcionan en el uso diario igual de bien que sobre el papel. Los testimonios apuntan a que había resquicios, y la empresa defiende sus protecciones. Falta que un tribunal decida qué ocurrió.