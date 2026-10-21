El MacBook Pro táctil que Apple se resistía a fabricar podría estrenarse el 28 de octubre

Lo que se ha venido comentando de que la marca californiana iba a espaciar eventos durante el año se está cumpliendo. Apple vuelve a convocar a la prensa en Los Ángeles el miércoles 28 de octubre a las 18.00 horas en la península. La cita se llama Pro and Tell, un lema que juega con la palabra Pro y que los medios especializados leen como pista sobre su gama de portátiles.

La invitación transmite una experiencia presencial para periodistas y no de una keynote retransmitida. Lo previsible es que los productos se muestren en vídeos y notas de prensa publicados en la sala de prensa de Apple, mientras los invitados los prueban en persona.

Un Mac que por fin se toca

La razón por la que esta cita genera tanta expectación es un rumor concreto. Según Mark Gurman, de Bloomberg, Apple presentaría el primer MacBook Pro con pantalla táctil, en versiones de 14 y 16 pulgadas.

Sería un cambio de filosofía. La compañía ha defendido durante años que el tacto era cosa del iPad y que el Mac debía manejarse con trackpad y ratón. Había acercado ambos mundos con tabletas y teclados, pero ningún portátil suyo ha tenido hasta ahora una pantalla que responda a los dedos.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Pantalla OLED, menos grosor y adiós a la muesca

Los modelos táctiles estrenarían también un panel OLED, según los rumores. Esta tecnología enciende cada píxel de forma independiente, lo que se traduce en negros más profundos y más contraste que el mini-LED de los MacBook Pro actuales.

Las mismas filtraciones hablan de un diseño más fino y ligero, y de una Dynamic Island en lugar del notch. Los chips serían los M5 Pro y M5 Max. El nombre MacBook Ultra, que llegó a circular, pierde fuerza, y todo apunta a que seguirán llamándose MacBook Pro.

Un iMac y un iPad mini en la mesa de pruebas

El portátil táctil no sería lo único. Gurman apunta también a un MacBook Pro de 14 pulgadas de acceso con chip M6 y el diseño actual, y a un iMac de 24 pulgadas con M6 que podría estrenar colores.

El tercer candidato es un iPad mini con pantalla OLED. Se habla de una cámara frontal en el lateral largo, pensada para videollamadas con la tableta en horizontal, y de un sistema de altavoces rediseñado.

Precio y fecha, todavía en el aire

Los precios en euros no se conocen. Las filtraciones solo coinciden en que el MacBook Pro táctil costaría más que los modelos actuales, algo lógico si el cambio de pantalla se confirma.

Tampoco hay fecha de venta oficial. Según los rumores, las preventas podrían abrirse durante el evento y las primeras unidades llegarían a las tiendas a primeros de noviembre.