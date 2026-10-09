Shein y Temu afrontan una doble presión en Europa: más costes logísticos y nuevas tasas para sus paquetes baratos

Al aumento del coste del petróleo y del transporte por el conflicto en Oriente Próximo se suma el nuevo marco arancelario europeo para poner a prueba el modelo de negocio de Shein y Temu, lo que va a presionar fuertemente los costes de explotación de estas compañías chinas. En concreto, desde el 1 de julio, la UE aplica un arancel de 3 euros a los paquetes de menos de 150 euros, pero además, a partir del 1 de noviembre de 2026, la UE aplicará una tasa de gestión de 2 euros a los pequeños envíos.

El objetivo de esta nueva tasa de gestión es cubrir parte de los costes que generan a las aduanas por la enorme cantidad de paquetes que entran desde fuera de la UE, es decir, todo el proceso que incluye revisar la información, hacer análisis de riesgo y realizar controles documentales o físicos cuando sea necesario.

De hecho, como consecuencia de la primera tasa de 3 euros, Temu ha visto caer un 50% su volumen de ventas entre junio y julio, mientras que AliExpress ha sufrido un descenso del 37% y Shein del 15%, según datos de Euronews.

Por otro lado, Shein registró en el primer semestre de 2026 una caída del 50,4% de su beneficio operativo, hasta los 538 millones de dólares, pese a que sus ingresos aumentaron un 1%, hasta los 20.100 millones. En el segundo trimestre, los ingresos en Europa retrocedieron un 13,9%, hasta cerca de 3.800 millones de dólares, mientras el margen neto ajustado cayó del 6,2% al 2,1%, principalmente por el fuerte repunte de los precios del petróleo y de los fletes en el contexto de las tensiones geopolíticas en Oriente Próximo, según AFP.

Además, en el caso de Shein, el impacto tiene una lectura bursátil, ya que acaba de salir a Bolsa en Hong Kong y sus primeros resultados como cotizada ya mostraron una fuerte caída del beneficio y de las ventas europeas.

Un incremento de 6.900 millones en costes