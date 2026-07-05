Temu, Shein y AliExpress buscan evitar la caída de pedidos en Europa tras las nuevas normas de competencia

La forma de comprar en plataformas como Temu, Shein y AliExpress ha dado un giro en Europa. El motivo es que este mes ha entrado en vigor un nuevo recargo para los paquetes de bajo valor procedentes de fuera de la Unión Europea, una medida con la que Bruselas busca reforzar los controles aduaneros y equilibrar la competencia con el comercio europeo. En concreto, si se compra por más de 150 euros, ya no entra en vigor este régimen de «bajo valor» y no se aplica el coste extra de 3 euros por cada producto.

No obstante, aunque el coste recae oficialmente sobre las plataformas o los importadores, todo apunta a que va a acabar repercutiendo en el precio que pagan los consumidores. En consecuencia, aunque ninguna de estas compañías ha anunciado oficialmente un plan para «evitar» la caída de pedidos, ya hay en marcha unas estrategias que se están aplicando para reducir el impacto de esta medida.

Así, una de las estrategias que ya se está aplicando es absorber parte del coste para no subir demasiado los precios. Con respecto a esta situación, los expertos creen que al menos en los primeros meses, algunas plataformas asumirán parte del coste para no perder clientes.

Las estrategias de Shein, Temu y AliExpress para reducir el impacto

Otra de las medidas que están tomando empresas como Temu, Shein y AliExpress para reducir el impacto de la norma europea es enviar más productos desde almacenes europeos. Principalmente, tanto Shein como Temu llevan tiempo ampliando su red de almacenes en Europa para reducir los tiempos de entrega, disminuir los costes logísticos y enviar pedidos desde dentro de la UE cuando sea posible. De esta forma, si un artículo ya está almacenado en Europa, el impacto de las nuevas medidas aduaneras puede reducirse considerablemente.

De igual forma, otra de las tácticas es incentivar pedidos de mayor importe, es decir, fomentar compras más grandes a través de descuentos por importe mínimo, envíos gratuitos a partir de cierta cantidad, cupones y promociones.

Por tanto, las rebajas van a tener un papel importante porque otro de los planes que están llevando a cabo Shein, Temu y AliExpress son mantener una política agresiva de descuentos con precios muy bajos y promociones constantes. Aunque un pedido se encarezca unos euros, muchos productos continúan siendo bastante más baratos que alternativas europeas, por lo que esperan conservar parte de su ventaja competitiva.

Más centros logísticos en Europa

Shein desde que se conoció la noticia de esta nueva normativa de la UE ha estado aumentando su inversión en logística y centros de distribución en Europa, además de que ha declarado en varias ocasiones que «está dispuesta a cooperar con las autoridades europeas en materia regulatoria en todo lo que sea posible». De hecho, en mayo, antes de que llegarán las restricciones, Shein anunciaba la apertura de un nuevo almacén logístico para e-commerce en Reino Unido, en la región inglesa de Midlands.

En el caso de Temu, la compañía lleva un tiempo vendiendo productos almacenados dentro de Europa y trabajando con vendedores locales para reducir la dependencia de envíos directos desde China.

Por su parte, AliExpress lleva varios años reforzando su red de almacenes europeos y aumentando la oferta de vendedores establecidos en la UE.

Sin embargo, el principal mercado de Shein, Temu y AliExpress sigue siendo Estados Unidos que cuenta con unas restricciones más duras con la eliminación de la exención «de minimis», ya que antes los paquetes de hasta 800 dólares podían entrar en EEUU sin pagar aranceles.

Mientras que AliExpress es el que sale mejor parado porque su segundo mercado es América Latina, y no Europa como en el caso de Shein y Temu.