Shein, la plataforma global online de moda y estilo de vida, ha anunciado la apertura de un nuevo almacén logmístico para e-commerce en la región inglesa de Midlands. Esta inauguración supone una importante ampliación de su red de distribución en Reino Unido y refuerza aún más el compromiso de la compañía con el apoyo a las comunidades locales y el crecimiento económico.

De esta forma, Shein está intentando pasar de ser vista como una plataforma de ultra fast fashion china a convertirse en un actor europeo más sólido, local y normalizado. El motivo es que el almacén de Midlands no es sólo logística, sino que supone empleo local, inversión física y presencia estable en Reino Unido.

Esta nueva imagen y posición es positiva para la compañía, y más teniendo en cuenta que el nuevo arancel europeo para plataformas como Shein entrará en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esta fecha, todos los paquetes de menos de 150 euros procedentes de fuera de la Unión Europea (como es el caso) tendrán que pagar un cargo aduanero de 3 euros por artículo, eliminando la exención de aranceles.

Así, con esta estrategia, Shein busca no sólo repartir ropa más rápido, sino reducir su riesgo político y reputacional. Otras de las medidas que han contribuido a ello son la apertura de oficinas en Londres y Manchester, la expansión de sus hubs europeos en Polonia, la estrategia de Marketplace con vendedores británicos y los intentos de Shein de parecer menos una empresa china muy opaca y más una plataforma global.

El nuevo almacén de Shein en Reino Unido

La nueva instalación, ubicada en Cannock y con una superficie de 35.000 m², ha creado 450 nuevos puestos de trabajo, elevando a 1.000 el número total de empleos en logística respaldados por Shein en Reino Unido. Este hito subraya la importancia de la región de Midlands como hub logístico estratégico, en un momento en el que la compañía continúa escalando su negocio en el país.

«Esta inversión refuerza nuestro compromiso de ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y partners del Marketplace en Reino Unido», ha señalado Martin Reidy, director de Asuntos Corporativos de Shein en Europa. «Esta instalación mejora nuestra capacidad para ofrecer un servicio más rápido y fiable, al tiempo que apoya el desarrollo económico local mediante la creación de empleo y la colaboración con empresas de la región», ha añadido.

La nueva instalación ya está operativa y es el tercer almacén de Shein en el campus de Cannock, donde la compañía ha duplicado su superficie hasta superar los 60.000 m². Shein ha incorporado tecnología de automatización avanzada de última generación, incluidos sistemas robotizados de preparación de pedidos y líneas de clasificación automatizadas, diseñados para mejorar la eficiencia operativa.

La instalación de Midlands es la última gran inversión en infraestructuras de Shein en Reino Unido, tras la apertura de tres oficinas en Londres y una nueva oficina en Manchester.

En paralelo, Shein continúa desarrollando su nuevo gran hub logístico para e-commerce en Breslavia, Polonia, su principal centro de distribución europeo, que abrió el pasado invierno. A pleno rendimiento, esta instalación de última generación alcanzará una superficie de 740.000 m², convirtiéndose en uno de los almacenes de e-commerce más avanzados de Europa. Shein inició sus operaciones de almacenamiento en Polonia en 2022.

Refuerza su Marketplace

Además, el mes pasado, Shein anunció una nueva gama de servicios localizados para vendedores de Reino Unido en Shein Marketplace, con el objetivo de crear una plataforma más integrada y eficiente para marcas y retailers que buscan hacer crecer sus negocios online.

Lanzado en Reino Unido en 2024, Shein Marketplace permite a marcas y vendedores publicar sus productos online, facilitándoles escalar sus negocios y llegar a más de 100 millones de clientes en Europa. También permite llegar a una audiencia aún mayor a escala internacional, a través de la plataforma global de Shein. Actualmente, alrededor de 3.000 vendedores británicos están activos en el Marketplace.

Shein se ha asociado ahora con THG Fulfil para ofrecer una integración directa que proporcione a los vendedores capacidades logísticas globales de primer nivel. Esta alianza permite que los pedidos fluyan directamente desde Shein Marketplace hacia la red avanzada de THG Fulfil, creando un proceso integral y sin fricciones para los vendedores. Esto incluye una gestión ágil de las devoluciones, horarios límite hasta última hora de la noche para entregas al día siguiente y una vía simplificada para escalar sus negocios.