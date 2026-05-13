Recientemente, la marca de moda ultrarrápida Shein ha publicado los resultados de su Estudio Global de Circularidad 2025 realizado en 21 mercados, entre los que figura España, con el propósito de ofrecer una visión detallada acerca de cómo sus clientes compran, usan y gestionan la ropa a lo largo de todo su ciclo de vida.

Para este informe han sido encuestados más de 15.000 consumidores, con edades comprendidas entre los 18 y los 44 años. El análisis profundiza en cuestiones como los factores que inciden en las decisiones de compra, el cuidado de las prendas o la gestión de las mismas al término de su vida útil.

Los resultados destacan que las decisiones de los consumidores suelen estar condicionadas principalmente por el precio, el ajuste y la usabilidad diaria y subrayan, además, la importancia de diseñar sistemas e iniciativas que promuevan la circularidad «y que se adapten a la realidad del uso cotidiano de la ropa por parte de los consumidores», según Shein.

Precio y uso

A la hora de realizar compras online, el factor más citado por los encuestados fue encontrar el mejor precio, con un 71,6%. Le siguieron la disponibilidad de tallas adecuadas (66,7%), la expresión del estilo personal (58,1%) y la adecuación de la prenda al estilo de vida o a las necesidades cambiantes (53,8%).

Muchos encuestados (71,1%) también informaron de que habían comprado menos de 30 prendas de vestir durante el último año. Asimismo reportaron altos niveles de uso repetido en categorías básicas de ropa, como prendas de uso diario, ropa de abrigo, calzado y ropa deportiva.

Entre el 36,2% y el 41,1% de los encuestados declararon haber usado su ropa en estas categorías más de 50 veces, mientras que entre el 16,4% y el 19,9% dijeron usarla entre 31 y 50 veces.

Circularidad y sostenibilidad

El estudio también analiza la manera en la que los consumidores interpretan los conceptos de circularidad y sostenibilidad en el mundo de la moda. Al preguntarles sobre las características que mejor definen la ropa circular o sostenible, el 47% de los encuestados seleccionó la durabilidad y la calidad duradera.

En cambio, el 37,8% mencionó la ropa confeccionada con materiales de menor impacto ambiental, como fibras recicladas o materiales producidos con menor consumo de agua. Por el contrario, menos del 10% de los encuestados asoció la ropa sostenible con precios más altos o menos opciones de estilo.

Reutilización y reciclaje

Cuando la ropa ya no es necesaria, los encuestados suelen recurrir a las fórmulas de reutilización más habituales. En todos los mercados analizados, regalar ropa a amigos o familiares fue la opción más común (82,6%), seguida de donarla a organizaciones benéficas o sin ánimo de lucro (69%).

La reparación también influye en la durabilidad de las prendas, ya que el 61,7% de los encuestados afirmó haber reparado o modificado alguna prenda. Entre quienes no habían reparado ropa en el último año, el 58,3% indicó que tener las habilidades o los conocimientos necesarios para repararlas les animaría a hacerlo.

La participación en sistemas formales de reciclaje fue menor, ya que el 37,2% de los encuestados declaró haber reciclado ropa el año anterior. Entre quienes no reciclaron ropa, los factores más citados para fomentar el reciclaje fueron saber dónde o cómo reciclar (43,6%) y contar con instalaciones de reciclaje cercanas o convenientes (40,3%).

Críticas

El estudio de Shein ha provocado todo tipo de reacciones y críticas por parte de expertos en economía circular. Uno de los más duros ha sido el divulgador y consultor checo Vojtech Vosecký, cofundador del Instituto de Economía Circular y The Circular Economist, entre otras entidades, y que además cuenta con más de 180.000 seguidores en Linkedin.

Vosecký ha criticado a través de su perfil en dicha red social que en este informe no se mencionan los siguientes datos:

Las emisiones de Shein han aumentado un 23% desde 2023.

desde 2023. Se lanzan 9.000 nuevos diseños al día.

Condiciones laborales inhumanas , incluido trabajo infantil.

, incluido trabajo infantil. El 81,5% de las prendas son de poliéster virgen.

Relaciones Públicas

Según el experto, «preguntar a tus clientes a través de tu app si usan suficiente la ropa no es un estudio creíble. Es una estrategia de relaciones públicas».

Vosecký añade que «la visión de Shein de una circularidad que encaja con la vida real es exactamente la razón por la que mucha gente desconfía de la economía circular. No podemos salir de ésta simplemente consumiendo y reciclando».

Postura de Shein

Desde OKGREEN nos hemos puesto en contacto con Shein para conocer la postura de la marca sobre estas críticas.

La plataforma de moda ultrarrápida no niega el incremento de las emisiones en un 23%, pero argumenta que ha desarrollado una hoja de ruta para la descarbonización con objetivos de reducción de emisiones para 2030 y con la meta de alcanzar la neutralidad climática «en 2050 como tarde».

Shein tampoco niega el lanzamiento de hasta 9.000 nuevos diseños al día, pero recuerda que su modelo de negocio busca producir «en función de la demanda real de los consumidores» con el objetivo de reducir la producción de residuos.

Explotación laboral

En relación con las acusaciones de explotación laboral, Shein replica que sus políticas «prohíben estrictamente el uso de trabajo forzado, trabajo infantil y conductas no éticas en nuestras operaciones comerciales, y estamos comprometidos a trabajar únicamente con proveedores que se adhieran a nuestros estándares».

Shein añade que trabaja con agencias como Bureau Veritas, Intertek, Openview, SGS y TÜV Rheinland para monitorear el cumplimiento de estas directrices a través de auditorías externas.

Reciclaje y enfoque

La marca de moda también aclara que la presencia de un 81,5% de poliéster en sus prendas incluye tanto poliéster virgen como reciclado. Este poliéster reciclado «representó el 6,7% del poliéster directamente obtenido para los productos de la marca Shein en 2024, frente a menos del 1% en 2022». El objetivo es llegar al 31% del poliéster reciclado para 2030.

Finalmente, respecto a la crítica de Vosecký sobre el enfoque del informe, Shein justifica que las conclusiones del mismo «ayudan a definir en qué áreas podríamos enfocar nuestros esfuerzos en el futuro, por ejemplo, al poner mayor énfasis en los criterios de diseño de productos como la comodidad, el ajuste y la durabilidad».

«Esto también apoya la alineación de las iniciativas circulares más estrechamente con el comportamiento real de los clientes», asegura la compañía.