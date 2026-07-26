La moda china asalta el mercado español: Shein ya es líder en la venta online y Temu registra el mayor crecimiento

Las plataformas de moda ultrarrápida de origen chino obtienen unos resultados especialmente buenos en España. En concreto, Shein ya es actualmente el principal minorista de venta de moda online en nuestro país, mientras que Temu ha registrado el mayor crecimiento de este año en términos de valor.

Por tanto, un gran hito el de Shein, ya que cada vez se pone más de relieve cómo el comercio electrónico de la moda se está fragmentando cada vez más, con actores como Zalando, Amazon, Shein, Temu, Zara, Vinted y TikTok Shop compitiendo por satisfacer distintas necesidades de los consumidores. Estas tiendas online satisfacen necesidades que van desde compras impulsadas por el precio hasta experiencias de marca seleccionadas y descubrimientos basados en contenidos.

Por otro lado, aunque gozan de gran popularidad en la mayoría de los países europeos, las plataformas de segunda mano como Vinted no aparecen entre las primeras cinco posiciones en España.

La moda ya concentra el 20% de las ventas del comercio electrónico en España

La moda es un sector consolidado que representa una quinta parte de las ventas en valor del e-commerce en España, según datos de mayo de 2026 —en línea con la media de Europa—, sólo por debajo de la tecnología, que aporta un 24% y seguida de la alimentación, bebidas y cuidado del hogar, que constituye el 17% del gasto online en nuestro país. No obstante, hay que señalar que el sector está creciendo a un ritmo más lento que otras categorías y así, si el total del e-commerce en Europa creció un 5%, las ventas online de moda lo hicieron en un 3%, según el informe de NIQ, Decoding the Fashion e-commerce European Market in 2026.

Del informe también se desprende que el comportamiento de los consumidores está evolucionando rápidamente, con hábitos muy diferentes entre las distintas generaciones. El crecimiento viene determinado cada vez más por el público más joven, en particular la Generación Z, mientras que los consumidores de más edad también están ganando importancia, lo que plantea un doble reto para las marcas: por un lado, captar a los futuros clientes y, por otro, maximizar el valor actual con las generaciones mayores.

En efecto, en España, los compradores de 18 a 29 años representan ya algo más de dos de cada cinco compradores online (43%), mientras que los consumidores de 35 a 44 años son los que más gastan en moda al año, con un ticket medio de 337 euros, lo que abre oportunidades para marcas premium y retailers omnicanal.

Por su parte, el segmento deportivo continúa siendo uno de los más dinámicos del mercado. En Europa, 71% de las marcas de sportswear crecieron en el último año, frente al 51% del total de marcas de moda. Además, el fenómeno Gorpcore — tendencia de moda urbana que adapta la ropa técnica de montaña y el senderismo— está ganando terreno entre los consumidores europeos. Los compradores de Gorpcore gastan un 44% más que los de activewear y duplican su crecimiento anual.

Por último, el informe de NIQ revela que el Black Friday ya representa el 11% de las ventas anuales de moda online en España —frente al 9% de la media en Europa—, siendo el país que más creció en 2025, respecto al año anterior, con un destacado incremento del 14,7%.