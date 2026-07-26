Los registradores facilitan la consulta de fincas afectadas por los incendios y darán gratis el documento de propiedad
Los afectados por los incendios pueden así obtener directamente información registral de forma ágil
El Colegio de Registradores de España ha acordado la gratuidad de las notas simples de dominio, el documento oficial de identificación y descripción de una finca o casa, para los damnificados por los incendios que están afectando a distintos puntos del país.
Así, en un comunicado, el Colegio de Registradores ha explicado que los afectados la pueden solicitar a través del Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency), un instrumento que, según han subrayado, están «ofreciendo una visión global del impacto de los incendios» y facilita «a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales», algo «clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones».
Al poner este servicio de forma gratuita, los registradores quieren ayudar a los vecinos afectados para que puedan «comprobar si su finca registral está afectada por un incendio o cualquier otra catástrofe» y así «poder obtener directamente información registral de forma ágil y gratuita» para valer su titularidad jurídica y «ejercer sus derechos sobre la información que, como fuente auténtica y confiable, el registro proporciona».
Hasta este domingo, se han publicado nueve grandes incendios forestales, que han calcinado 61.793,1 hectáreas y sobre las que se han geolocalizado 5.072 fincas registrales y 1.095 construcciones. Estas cifras se incrementarán exponencialmente con el paso de los días antes los numerosos incendios que siguen activos en todo el territorio nacional, con especial atención a los incendios de Ávila y Madrid.
37 carreteras cortadas en toda España por los incendios descontrolados
Los incendios forestales han obligado a cortar al menos 37 carreteras secundarias en España, afectando de manera crítica a la Sierra Oeste de Madrid, la provincia de Ávila y la Sierra Norte de Guadalajara.
Ninguna autovía o autopista principal de la red estatal se encuentra afectada, concentrándose todas las restricciones en la red convencional y autonómica.
Las autoridades y la Dirección General de Tráfico (DGT) recomiendan evitar de manera absoluta los desplazamientos innecesarios por las comarcas afectadas para facilitar el paso de los servicios de emergencia y evacuación.
Además, la ola de incendios forestales en España ha obligado a evacuar o confinar a más de 116.000 personas, afectando principalmente a las comunidades de Madrid, Castilla y León (Ávila), Castilla-La Mancha (Toledo) y la Comunidad Valenciana (Castellón). Actualmente, hay más de 29.000 personas confinadas en sus hogares en España debido a la densa nube de humo y pavesas provocada por la ola de incendios.
Por otro lado, la ayuda desde Europa ya empieza a llegar, ya que dos aviones Air Tractor Fireboss de Turquía se incorporarán al despliegue lo antes posible en la lucha contra los incendios, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la dirección de la emergencia ha aceptado el ofrecimiento del país turco.