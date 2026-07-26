Los registradores facilitan la consulta de fincas afectadas por los incendios y darán gratis el documento de propiedad

El Colegio de Registradores de España ha acordado la gratuidad de las notas simples de dominio, el documento oficial de identificación y descripción de una finca o casa, para los damnificados por los incendios que están afectando a distintos puntos del país.

Así, en un comunicado, el Colegio de Registradores ha explicado que los afectados la pueden solicitar a través del Portal Registral de Emergencias (https://geoportal.registradores.org/emergency), un instrumento que, según han subrayado, están «ofreciendo una visión global del impacto de los incendios» y facilita «a los damnificados acceso a los datos de fincas registrales», algo «clave para gestionar indemnizaciones y ayudas de las administraciones».

Al poner este servicio de forma gratuita, los registradores quieren ayudar a los vecinos afectados para que puedan «comprobar si su finca registral está afectada por un incendio o cualquier otra catástrofe» y así «poder obtener directamente información registral de forma ágil y gratuita» para valer su titularidad jurídica y «ejercer sus derechos sobre la información que, como fuente auténtica y confiable, el registro proporciona».