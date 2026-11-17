La Voyager 1 lleva alejándose de la Tierra desde septiembre de 1977. Este miércoles llegará a una cifra redonda que ningún otro objeto fabricado por el ser humano había alcanzado. Quedará a un día luz, la distancia que recorre la luz en 24 horas. La sonda seguirá su camino a casi 61.000 kilómetros por hora. El hito sirve, eso sí, para entender de un vistazo hasta dónde ha llegado una máquina construida con tecnología de los años setenta.

Las 11:16 en la península, una hora menos en Canarias

La NASA ha calculado el momento al segundo. Según la agencia, la Voyager 1 estará a un día luz de la Tierra el miércoles 18 de noviembre a las 5:16:07, hora del Este de Estados Unidos. En España, el cruce será a las 11:16:07 en la España peninsular y en Baleares, y a las 10:16:07 en Canarias. Para entonces la sonda llevará 49 años, 2 meses y 11 días de viaje.

Del segundo y pico de la Luna al día luz de la Voyager 1

Un día luz equivale a 25.902 millones de kilómetros. Es una cifra difícil de imaginar, así que la propia NASA la compara con distancias más familiares. La luz tarda unos 1,3 segundos en recorrer la distancia media entre la Tierra y la Luna. La del Sol necesita unos 8 minutos y 20 segundos para llegar hasta aquí. Hasta Neptuno, el planeta más lejano, el viaje se alarga a unas 4 horas y 10 minutos.

Con esas referencias se ve mejor la escala. La Voyager 1 está unas 173 veces más lejos que el Sol y casi seis veces más lejos que Neptuno. La luz cubre ese trayecto en un día. A la sonda le ha llevado casi medio siglo, porque viaja unas 17.700 veces más despacio.

Dos días para una orden y su respuesta

Las señales de radio viajan a la velocidad de la luz, y ahí está la consecuencia más tangible del hito. Una orden enviada desde la Tierra tardará un día entero en llegar a la sonda.

Si se suma la vuelta de la confirmación, cada intercambio supondrá unas 48 horas de espera como mínimo. Es una cuenta sencilla a partir de la distancia, no una cifra que la NASA dé en su explicación del día luz. Además, la espera irá creciendo a medida que la sonda se aleje.

Ese retraso complica cualquier intervención. A finales de octubre, la NASA informó de una breve interrupción de las comunicaciones con la Voyager 1, ya resuelta. En abril apagó otro de sus instrumentos científicos para ahorrar energía.

La sonda funciona con generadores de radioisótopos que pierden potencia cada año. Por eso el equipo lleva tiempo racionando cada vatio y decidiendo qué apagar primero.

Rumbo a una estrella de la Osa Menor

La Voyager 1 salió de la heliosfera, la burbuja de partículas y campos magnéticos que rodea el Sol, en agosto de 2012. Desde entonces cruza el espacio interestelar hacia AC +79 3888, también llamada Gliese 445. Es una estrella de la Osa Menor situada a más de 17 años luz.

Según la NASA, la sonda pasará a unos 1,7 años luz de ella dentro de unos 40.000 años. Para entonces llevará mucho tiempo en silencio, porque sus generadores no dan para tanto. Más de 17 años luz son más de 6.200 días luz. El récord de este miércoles cubre una parte mínima de ese trayecto. Su gemela, la Voyager 2, va por detrás. La NASA no espera que alcance el día luz hasta noviembre de 2035.