Anker quiere ayudar a las mamás con un sacaleches que usa el calor para facilitar la bajada de la leche

Anker presenta en España una nueva categoría de productos dedicada a la maternidad y al cuidado del bebé, que agrupa sacaleches eléctricos portátiles, monitores de vigilancia y un esterilizador de biberones. El lanzamiento lo encabeza el eufy S1 Pro, un sacaleches que lleva el calor a la extracción y que la marca presenta como pionero en esa función.

Así funciona el calor del S1 Pro

El sistema se llama HeatFlow y, según Anker, es una tecnología patentada y exclusiva de la marca. Calienta la brida, que es la pieza en contacto con el pecho, pero no la leche. La idea es que ese calor suave favorezca la bajada de la leche, el reflejo que hace que empiece a salir durante la extracción.

Hay siete niveles de temperatura, de 35 a 41 °C, un sensor que mide la temperatura cada tres segundos y un apagado automático a los 15 minutos. Anker asegura que la producción de leche aumenta un 30 %. El dato sale de los comentarios de uso de más de 300 usuarias recopilados por la propia marca.

Succión, app y uso manos libres

El S1 Pro se lleva dentro del sujetador y funciona sin cables ni bomba externa. La succión llega hasta 300 mmHg, con siete niveles de intensidad y tres velocidades de ciclo. Con la tecnología OptiRhythm y la aplicación eufy Baby se pueden ajustar los patrones de extracción, controlar cada pecho de forma independiente y registrar el volumen extraído.

El nivel de ruido ronda los 46 dB y el sistema de doble sellado está pensado para evitar fugas. Ambos son datos del fabricante que habrá que comprobar en el uso diario.

Autonomía, capacidad y limpieza

El estuche de carga magnético permite hasta cinco días de autonomía, según las condiciones de uso. El recipiente tiene 150 ml, equivalentes a 5 oz, y la brida es de 24 mm con insertos de 17, 19 y 21 mm. El material es silicona de grado alimentario sin BPA. Son cuatro piezas lavables que se pueden esterilizar en cinco minutos por hervido o con vapor.

Precio y disponibilidad del Anker eufy S1 Pro

El S1 Pro está a la venta en Amazon.es y en la web de Anker con un precio recomendado de 299,99 €. Hasta el 11 de noviembre se queda en 209,99 € con el código ESEUFYS1PRO, lo que supone un 30 % de descuento. Entre el 11 y el 22 de noviembre mantiene ese precio sin necesidad de código.

El resto de la gama, S2 Pro, S1 y E20

Anker completa la oferta con otros tres sacaleches portátiles. El S2 Pro es el más avanzado y, según la marca, el primero del mundo que combina calor y masaje. Cuesta 329,99 € en lugar de 399,99 € con el código ESEUFYS2PRO hasta el 11 de noviembre.

El S1 también combina calentamiento y diseño manos libres, pero no incluye el estuche de carga magnético ni las funciones avanzadas de conectividad y personalización del S1 Pro. Se vende por 149,99 € en lugar de 199,99 € con el código ESEUFYS1.

El E20 es el modelo de entrada, con función de calentamiento y diseño portátil. Baja a 109,99 € desde 169,99 € con el código ESEUFYE20. A partir del 11 de noviembre y hasta el 22, todos los modelos conservan su precio promocional con el descuento aplicado directamente. El descuento máximo de la promoción, un 35 %, corresponde al E20. El S1 Pro se queda en el 30 %, el S1 en el 25 % y el S2 Pro en algo más del 17 %.