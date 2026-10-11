Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7: diferencias y qué necesitas realmente

Los routers y los móviles llevan años apabullándonos con cifras, y desde que la Wi-Fi Alliance bautizó las generaciones con un número sencillo, la confusión no ha dejado de crecer. Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E y Wi-Fi 7 se venden como peldaños de la misma escalera, aunque cada uno resuelve un problema distinto. Arrojamos un poco de luz sobre cada uno de estos estándares.

Wi-Fi 6, el estándar que reparte mejor el tráfico

Wi-Fi 6 (técnicamente 802.11ax) trabaja en las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz, las de siempre. Su gran aportación es la organización del tráfico más que la velocidad bruta. Con OFDMA y MU-MIMO, el router divide cada canal entre varios dispositivos y atiende a más de uno a la vez, algo que se agradece cuando conviven móviles, televisores, altavoces y bombillas conectadas.

Añade además Target Wake Time, que deja a los aparatos programar cuándo se despiertan para ahorrar batería, y la modulación 1024-QAM. El techo teórico de 9,6 Gbps exige ocho flujos de datos simultáneos, muy lejos de los dos que suele manejar un móvil.

Wi-Fi 6E, la misma tecnología con una carretera nueva

Wi-Fi 6E mantiene lo de Wi-Fi 6 y le suma acceso a la banda de 6 GHz. Su ventaja es que llega despejada. Las de 2,4 GHz y 5 GHz van saturadas en cualquier bloque de pisos, con decenas de redes vecinas pisándose, mientras que en 6 GHz solo se conectan dispositivos compatibles con 6E o Wi-Fi 7.

España abrió esa banda en diciembre de 2021, cuando el BOE publicó la actualización del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias. El rango autorizado va de 5945 a 6425 MHz, 480 MHz en total, suficientes para tres canales de 160 MHz.

El peaje de ese espacio libre es el alcance. A igual potencia, 6 GHz atraviesa peor las paredes que 5 GHz, así que en una vivienda grande puede hacer falta un segundo punto de acceso.

Wi-Fi 7 y el truco de hablar por varias bandas a la vez

Wi-Fi 7 (802.11be) entró en los programas de certificación de la Wi-Fi Alliance en 2024. Su novedad más llamativa es poder conectarse a varias bandas a la vez mediante Multi-Link Operation (MLO), repartiendo el tráfico entre ellas. Si una se congestiona, otra absorbe la carga, y según los fabricantes eso reduce los tirones en videollamadas, juegos en la nube o realidad virtual.

El estándar suma también canales de 320 MHz en 6 GHz, el doble de ancho que los 160 MHz de Wi-Fi 6, la modulación 4096-QAM, que la Wi-Fi Alliance cifra en un 20 % más de tasa de transmisión que 1024-QAM, y la posibilidad de asignar varios fragmentos de canal a un mismo dispositivo. De ahí salen los hasta 46 Gbps en teoría que citan las marcas, con 16 flujos de datos.

El problema europeo, de nuevo, en 6 GHz

Con 480 MHz disponibles, un router Wi-Fi 7 solo puede montar en España un único canal de 320 MHz. En Estados Unidos la banda se extiende hasta 7125 MHz y caben varios.

La parte alta, de 6425 a 7125 MHz, sigue sin repartirse en Europa. En noviembre de 2025 el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico recomendó reservar la mayor parte, de 6585 a 7125 MHz, para redes móviles.

Esto es lo que llega de verdad al móvil

Para exprimir Wi-Fi 7 hacen falta router y dispositivo compatibles. En teléfonos, la lista incluye ya a los iPhone 16 y posteriores, las familias Galaxy S25 y S26 y varios Pixel desde el 8, aunque algunos gama media recientes siguen sin él. Que un móvil sea Wi-Fi 7 tampoco garantiza que admita canales de 320 MHz o todas las funciones, algo que depende del chip de cada modelo.

Queda la fibra. Un contrato de 600 Mbps o de 1 Gbps se sirve con holgura con Wi-Fi 6 si el router está bien colocado. Wi-Fi 7 cobra sentido con conexiones de varios gigabits o con muchos usuarios a la vez. Algunos operadores ya instalan routers Wi-Fi 7, pero solo en sus tarifas más rápidas, y en el resto lo habitual sigue siendo Wi-Fi 6 o incluso Wi-Fi 5.

Qué router elegir según tu casa

Un piso mediano, una fibra de hasta 1 Gbps y dispositivos de hace unos años quedan bien cubiertos con Wi-Fi 6. Wi-Fi 6E tiene sentido en edificios con las bandas tradicionales saturadas y con equipos que ya usen 6 GHz, como portátiles recientes.

El Wi-Fi 7 es la apuesta razonable para quien compra un router que quiere conservar muchos años o tiene un contrato multigigabit. Hay que comprobar que el modelo incluya la banda de 6 GHz, porque no todos los que llevan la etiqueta la tienen. Y para el televisor o la consola, que no se mueven, un cable de red sigue ganando a cualquiera de las tres generaciones.