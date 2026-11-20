Del primer café a la última canción del día, hay básicos que hacen que cada plan fluya mejor: energía para seguir conectado y sonido para acompañarte allá donde vayas. Hasta el 30 de noviembre, descubre las ofertas exclusivas de Black Friday con Anker Innovations y encuentra tu próximo gadget imprescindible para tu día a día.

Para salir con energía de sobra

Anker Nano Charger 45W es un cargador compacto y ligero, cabe fácilmente en el bolso o la mochila para poder tener un cargador a mano en casa, en la oficina o durante un viaje. Su pantalla inteligente giratoria muestra el estado de carga y el modo Care ayuda a cuidar la batería. Disponible en color Naranja Cosmic, Azul Misty, Blanco Aurora y el clásico Negro Stone. Ahora con un 35% de descuento, consíguelo por 25,99 euros.

Anker MagGo Power bank MagSafe 2 Pro es el accesorio imprescindible para esos días que llegan con fuerza y se alargan más de lo previsto. Esta batería portátil magnética para iPhone ofrece carga inalámbrica Qi2.2 de hasta 25 W, refrigeración activa, pantalla inteligente y soporte integrado. Disponible en color Rojo Burgundy, Azul Polar Night, Plata Starlight y Gris Phantom. Ahora con un 20% de descuento, consíguelo por 87,99 euros.

Para que la música te acompañe

Anker soundcore Liberty 5 Pro son unos auriculares ideales para aislarse del ruido y sumergirse en la música durante un viaje o una jornada de concentración. Incorporan Adaptive ANC 4.0, llamadas Whisper Clear y un estuche inteligente con pantalla táctil y AI Note-Taker. Disponible en color Oro Rosa, Azul Perla, Blanco Perla y Negro Medianoche. Ahora con un 22% de descuento, consíguelo por 139,99 euros.

Anker soundcore P31i son los auriculares que proporcionan ligereza y comodidad para acompañar el día, del trayecto al paseo. Incluyen traductor integrado, sonido LDAC, hasta 50 horas de autonomía, carga rápida y resistencia IP55. Disponible en color Rosa, Azul, Blanco y Negro. Ahora con un 57% de descuento, consíguelo por 29,99 euros.