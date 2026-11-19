Aterrizas, quitas el modo avión y la barra de cobertura se queda vacía, o aparece el aviso de “Sin servicio”. Es una de las situaciones más frustrantes de un viaje, sobre todo cuando necesitas el móvil para pedir un taxi, abrir la reserva del hotel o enviar un WhatsApp. La causa suele ser un ajuste que nadie toca hasta que hace falta. Se arregla en un par de minutos y casi nunca obliga a llamar al operador.

Qué es la itinerancia de datos y por qué se desactiva

Fuera de España, el móvil no puede conectarse a la red de tu operador porque allí no existe. Se engancha a una compañía local con la que tu operador tiene un acuerdo, y ese salto entre redes es lo que se conoce como itinerancia o roaming.

Los teléfonos traen un interruptor para permitir o bloquear el uso de datos en redes ajenas. Mucha gente lo deja apagado por miedo a la factura, una costumbre que viene de cuando conectarse fuera salía muy caro. Con la itinerancia de datos desactivada, el móvil puede tener cobertura para llamar y quedarse aun así sin internet. Es lo primero que hay que mirar.

Cómo activar la itinerancia de datos en iPhone y Android

En el iPhone, la opción está en Ajustes > Datos móviles > Tu red > Itinerancia de datos. Si usas dos líneas, por ejemplo una SIM física y una eSIM, hay que entrar en la línea que vas a usar durante el viaje y activarla ahí.

En Android la ruta es Ajustes > Conexiones > Redes móviles > Itinerancia de datos, aunque el nombre exacto cambia según el fabricante. Activar este interruptor no significa pagar más dentro de la Unión Europea. Lo que se cobra depende de la tarifa, no del ajuste.

Dónde se navega como en casa y dónde no

Desde 2017, la normativa europea de itinerancia como en casa permite usar llamadas, SMS y datos en otros países de la UE en las mismas condiciones que en España. También cubre Noruega, Islandia y Liechtenstein, y desde el 1 de enero de 2026 se aplica además en Ucrania y Moldavia.

Los datos pueden tener un límite de uso razonable fijado por el operador, sobre todo en tarifas con gigas ilimitados. Si lo superas no te cortan la conexión, pero pueden aplicarte recargos.

El problema llega en destinos que parecen Europa a efectos prácticos y que la normativa deja fuera. Suiza, Andorra y Reino Unido no están incluidos, igual que Marruecos o Turquía. Ahí cada operador pone sus propias tarifas o pide contratar un bono aparte.

Cerca de la frontera, además, el móvil puede engancharse a una antena del país vecino sin que hayas salido de España. Pasa a menudo en algunas zonas del Valle de Arán con las redes francesas.

El roaming también tiene que estar activo en tu línea

Hay un segunda cuestión y es previa al viaje. Algunos operadores bloquean el roaming en ciertas líneas, sobre todo de prepago, de empresa o con control de gasto. Si el servicio no está habilitado en el contrato, el móvil se quedará sin red aunque el ajuste esté encendido. Se comprueba en la app o en el área de cliente del operador, y debe hacerseantes de salir. Desde fuera, sin datos ni llamadas, la gestión se complica bastante.

Elegir la red a mano cuando falla la selección automática

Si la itinerancia está activa y sigue sin haber cobertura, lo más rápido es activar el modo avión durante unos 30 segundos. Después se desactiva y se deja que el teléfono vuelva a buscar y elija la red más conveniente por su cuenta.

Si eso no basta, puedes escoger tú la operadora local. En el iPhone está en Ajustes > Datos móviles > Selección de red, desactivando la opción automática, y en Android en Ajustes > Conexiones > Redes móviles > Operadores de red.

Al quitar la selección automática aparece la lista de compañías del país, y no todas tienen acuerdo con tu operador. Si eliges una que no lo tiene, verás un error o seguirás sin servicio, así que toca probar con otra. Los operadores suelen publicar en su web qué redes son socias en cada destino. Al volver a casa, hay que dejar otra vez la selección de red en modo automático.

Otros ajustes que arreglan el problema

Reiniciar el teléfono resuelve más casos de los que parece. En el iPhone también merece la pena entrar en Ajustes > General > Información, porque si hay una actualización de los ajustes del operador, el sistema la ofrece ahí.

El último recurso es restablecer los ajustes de red del teléfono. En el iPhone está en Ajustes > General > Transferir o restablecer el iPhone > Restablecer, y en los Galaxy en Ajustes > Administración general > Restablecer. Borra las redes wifi guardadas y sus contraseñas, pero no toca fotos ni aplicaciones.

Hay un caso menos evidente. Varios países han apagado sus redes 2G y 3G, y un móvil antiguo que no admita llamadas por 4G (VoLTE) en itinerancia puede quedarse sin poder llamar aunque navegue sin problemas.

eSIM de viaje, la alternativa fuera de la UE

Para destinos fuera de la zona de itinerancia como en casa, una eSIM de datos para viajar suele salir más barata que el roaming del operador. Se compra por internet, se instala escaneando un código QR y funciona a la vez que la línea habitual en los móviles compatibles.

Hay un detalle que provoca muchos fallos. La mayoría de estas eSIM funcionan precisamente en itinerancia, así que la itinerancia de datos tiene que estar activada en esa línea y la eSIM debe estar elegida como línea de datos móviles. Si no, el teléfono seguirá intentando conectarse con la SIM española.