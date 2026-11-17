La sobremesa de Navidad tiene un ritual que se repite en casi todas las casas. Alguien hace la foto de grupo y, acto seguido, media mesa le pide que se la pase. Si quien la ha hecho usa Android y el resto tiene iPhone, lo habitual era tirar del grupo de WhatsApp, que por defecto comprime la imagen. Quick Share, el sistema de Android para compartir archivos con dispositivos cercanos, es compatible con AirDrop, su equivalente en Apple. La foto viaja de un móvil a otro sin cables, sin cuentas y sin aplicaciones de terceros.

Un puente entre Quick Share y AirDrop con aduana

Google estrenó la función en noviembre de 2025 con los Pixel 10 y desde entonces la ha ido llevando a otros fabricantes. El funcionamiento es sencillo. El iPhone aparece como un destino más dentro de Quick Share y el Android aparece en el menú de AirDrop del iPhone.

Hay dos condiciones físicas. Los dos teléfonos tienen que estar dentro del alcance del Bluetooth y con el Wi-Fi activado, aunque no estén conectados a ninguna red.

La tercera condición es la que más peliaguda, no basta con tener un Android reciente, porque Google mantiene una lista cerrada de modelos compatibles. En el lado de Apple no hay restricción y vale cualquier iPhone.

Los móviles Android que ya hablan con el iPhone

Samsung es la marca con más modelos admitidos. Funcionan los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra, toda la familia S25 (S25, S25+, S25 Ultra y S25 Edge) y la serie S26 al completo. En plegables entran los Galaxy Z Flip6, Z Fold6 y su edición especial, Z Flip7, Z Fold7 y el Galaxy Z TriFold. El Galaxy S24 FE no aparece en la lista.

En Google la compatibilidad arranca en el Pixel 8a y sigue con las familias Pixel 9 y Pixel 10, modelos «a» incluidos. Los Pixel 8 y 8 Pro se quedan fuera.

El resto de fabricantes aporta modelos sueltos. Están el Xiaomi 17T Pro, el OnePlus 15, los OPPO Find X9, X9 Pro, X9 Ultra y X9s, el OPPO Find N6, el HONOR Magic V6 y el vivo X300 Ultra.

Google ya tiene en el punto de mira al Motorola razr fold 2026, la serie OPPO Find X8, el HONOR Magic8 Pro y los vivo X300 y X300 Pro, sin fecha concreta. La propia compañía advierte de que la disponibilidad varía según el país, la operadora y el dispositivo.

Dos ajustes que deciden si el iPhone aparece o no

Aquí falla la mayoría de los intentos. El iPhone viene configurado para recibir por AirDrop solo de sus contactos, y un móvil Android no entra en esa categoría. Hay que cambiar la visibilidad a Todos durante 10 minutos.

Se hace desde el Centro de control, manteniendo pulsado el icono de AirDrop, o desde Ajustes > General > AirDrop. Pasados los diez minutos, el iPhone vuelve solo a la opción de contactos, así que conviene hacerlo justo antes de enviar.

Los Samsung tienen un paso extra. Dentro de los ajustes de Quick Share (Ajustes > Dispositivos conectados > Quick Share) hay que activar Compartir con dispositivos Apple. Si la opción no aparece, falta actualizar.

Samsung exige Quick Share 13.8.51.27 o posterior y Servicios de Google Play 26.11 o posterior. Las dos actualizaciones llegan por Galaxy Store y Google Play, sin necesidad de esperar a una nueva versión de One UI.

Paso a paso para enviar fotos del Android al iPhone

Con los ajustes listos, el envío se completa en menos de un minuto.

En el iPhone, cambia la visibilidad de AirDrop a Todos durante 10 minutos. En el Android, abre la galería y selecciona las fotos o vídeos. Toca Compartir y elige Quick Share. Selecciona el iPhone en la lista de dispositivos cercanos y espera a que el destinatario acepte.

Y al revés, del iPhone al Android

La vuelta funciona igual de bien, siempre que el Android esté preparado para recibir.

En el Android, abre Quick Share y deja el móvil visible para todos. En un Samsung, comprueba además que Compartir con dispositivos Apple sigue activado. En el iPhone, selecciona las fotos, toca el icono de compartir y elige AirDrop. Toca el nombre del Android y acepta la transferencia en ese móvil.

El plan B del código QR

Para quien tenga un Android fuera de la lista queda otra vía dentro de Quick Share, la del código QR que se escanea con la cámara. No depende de AirDrop y el iPhone no necesita instalar nada.

Abre Quick Share en el Android y selecciona los archivos. Toca Usar código QR. El destinatario escanea el código con la cámara del iPhone. Se abre una página de Quick Share en el navegador y, al terminar la transferencia, el archivo queda listo para descargar.

Es menos inmediato que AirDrop, porque los archivos acaban en la carpeta de descargas del iPhone y no directamente en Fotos. Aun así, para salvar la foto de la cena de Nochebuena sirve de sobra.

Un consejo antes de las fiestas. Merece la pena revisar las actualizaciones de Quick Share y de los Servicios de Google Play unos días antes. Así nadie pasa la sobremesa buscando un interruptor que su móvil todavía no tiene.