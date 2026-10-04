Del clic al timbre en el mismo domingo, lo que hay detrás de la entrega en el mismo día de Amazon

Esta mañana, domingo, he comprado una mochila en Amazon. Al confirmar el pedido, la aplicación me ha dado una franja de entrega que no esperaba, hoy mismo, entre las 17 y las 22 horas. Lo curioso es que no vivo en Madrid, sino en Villena, en el interior de la provincia de Alicante, a más de 50 kilómetros de la capital. Mientras escribo esto, el seguimiento en el móvil sitúa al repartidor en una pedanía cerca de mi casa. Esa rapidez me ha hecho pensar en todo lo que tiene que funcionar para que algo así parezca normal.

Por qué un pedido puede llegar en unas horas

Unas horas son muy poco tiempo para organizar una entrega desde cero. Por eso casi todo el trabajo se hace antes de que el cliente pulse el botón de compra. Amazon atribuye la velocidad de sus envíos a una idea fácil de explicar y costosa de montar, que consiste en almacenar los productos lo más cerca posible de quien los va a pedir. Así se recorren menos kilómetros y el paquete cambia menos veces de manos entre el pedido y la puerta de casa.

No sé desde qué almacén ha salido mi mochila, pero todo apunta a que ya estaba en la zona antes de que yo la buscara. La compañía da prioridad en este tipo de envíos a los artículos de más rotación, que son justo los que le compensa tener a mano.

Los almacenes que hay detrás del reparto en la Comunidad Valenciana

La pieza más cercana a mi pedido es la estación logística de Alicante, que empezó a funcionar el 15 de julio de 2021. Tiene más de 8.000 metros cuadrados y da servicio a la ciudad y a las zonas limítrofes.

Su papel es el último tramo, los paquetes llegan desde centros logísticos cercanos, se clasifican allí y se cargan en las furgonetas de las empresas de reparto que colaboran con Amazon, que son las que acaban tocando el timbre.

En la Comunidad Valenciana, esa red incluye un centro logístico en Onda (Castellón), estaciones en Picassent y Alicante y un centro de Amazon Fresh en Paterna. En el mismo municipio valenciano está previsto que una nueva estación de unos 9.000 metros cuadrados entre en pleno funcionamiento en el último trimestre de 2026.

Qué es Entrega hoy y hasta dónde llega

El servicio que permite recibir pedidos en el mismo día se llama Entrega hoy. Está reservado a clientes Prime y no tiene coste adicional en pedidos elegibles de 29 euros o más. A comienzos de este año, Amazon lo ofrecía en 16 ciudades españolas y sus alrededores, entre ellas Alicante y Elche. En septiembre, al estrenarlo en Asturias, la empresa aseguró que ya cubre más de 40 municipios de la península.

Villena no figura entre esas ciudades. Las listas oficiales hablan de capitales y de sus alrededores, y desde el interior de la provincia esos alrededores son bastante más amplios de lo que imaginaba.

Las cifras que da la propia compañía ayudan a entender la escala. En 2025 entregó en España más de 190 millones de artículos el mismo día o al día siguiente, y un año antes presumía de haber completado en Madrid una entrega en solo 82 minutos.

Las personas que trabajan para que llegue en domingo

Lo que no aparece en el mapa del seguimiento es la gente. Alguien ha preparado mi pedido un domingo, alguien lo cargó en una furgoneta y alguien está ahora mismo recorriendo esas nueve paradas antes de llegar a la mía.

La comodidad de comprar por la mañana y tener la caja en casa por la noche depende de sus turnos. Es justo acordarse de ellos cuando el paquete llega antes de lo esperado, y también preguntarse en qué condiciones se sostiene ese ritmo un día de fiesta.

¿De verdad necesitaba la mochila hoy?

Lo habitual es que un pedido por internet tarde varios días y que nadie se queje. Ahora es la entrega en el mismo día lo que sorprende. Un estudio de Ipsos encargado por Amazon señalaba en 2024 que el 70% de los compradores online en España considera la entrega rápida un factor clave al comprar. Cuesta discutirlo con el móvil en la mano viendo cómo se acerca la furgoneta.

Pero si soy honesto, no necesitaba la mochila un domingo. Podía haber esperado a otro momento sin que mi vida cambiara lo más mínimo. Esa es la parte que más me ha dado que pensar. La rapidez resuelve un problema que yo no tenía y, de paso, sube el listón para la próxima vez. Cuando no hay prisa, elegir un envío más lento también es una opción, y cada urgencia que no lo es mueve furgonetas, turnos y kilómetros. Cuando suene el timbre luego, la mochila llegará a una casa que podía haberla esperado tranquilamente hasta el martes.