Amazon pone cámara al Echo Studio y estrena un despertador que promete despertarte en sueño ligero

Amazon ha renovado su gama Echo en España con tres dispositivos pensados para Alexa+, la última generación de su asistente. Llegan un Echo Dot que también hace de centralita de domótica, un Echo Studio que estrena cámara y un despertador, el Echo Time, diseñado solo para la mesita de noche.

Un Echo Dot que ya no necesita hub aparte

La novedad más útil del Echo Dot está en lo que lleva dentro. Incorpora un controlador de hogar digital compatible con Zigbee, Matter y Thread, así que puede dar de alta bombillas, enchufes o sensores sin comprar un hub independiente. Amazon asegura que se conecta a cientos de dispositivos desde el primer momento.

También funciona como extensor wifi para quien ya tenga una red eero, a la que, según la compañía, suma hasta 93 m² de cobertura adicional. El nuevo chip AZ3, diseñado por Amazon, está pensado para que las conversaciones con Alexa+ sean más rápidas, y un cuarto micrófono ayuda a que el asistente siga oyendo al usuario mientras se mueve por la habitación. El altavoz se ha rediseñado y ofrece, según Amazon, un 50% más de graves que el modelo anterior. El Echo Dot se vende en Amazon.es por 104,99 euros.

Hay además una edición Amazon Kids que sale por 114,99 euros en Amazon.es. Incluye un año de suscripción a Amazon Kids+, con contenidos como Historias con Alexa o Dulces sueños, que reúne sonidos relajantes e historias de Calm y Moshi para la hora de dormir. Todo se gestiona desde el Panel para padres.

Un Echo Studio que mira lo que le enseñas

El Echo Studio con cámara para el hogar mantiene la apuesta por el sonido, con tres altavoces personalizados, un woofer potente y Dolby Atmos. La adaptación automática a la estancia y el volumen autorregulable ajustan el audio al espacio y a quien escucha, según Amazon.

La diferencia está en la cámara integrada de 13 MP. Con ella, Alexa+ puede ver y entender lo que el usuario tiene delante y ayudarle en tiempo real. Amazon plantea ejemplos como que explique las reglas de un juego de mesa o que reconozca una caja de cereales para pedir otros sabores.

El vídeo en directo permite echar un vistazo a la estancia cuando no hay nadie en casa. El modelo cuesta 259,99 euros en Amazon.es, y la versión estándar, sin cámara, sigue a la venta para quien prefiera no tenerla en el salón.

Un botón y un LED para vigilar a la cámara

Amazon ha reforzado en este modelo los avisos de privacidad. Un botón específico desactiva a la vez los micrófonos y la cámara, y un LED integrado se enciende cada vez que la cámara transmite imágenes a la nube.

Ese aviso importa, porque deja claro que las imágenes salen del aparato hacia la nube cuando la cámara transmite. El botón de desactivación de micrófonos está presente en todos los Echo de esta gama.

Un despertador que busca tu sueño más ligero

El Echo Time es el Echo para el dormitorio, y no lleva cámara. Tiene una pantalla táctil circular personalizable con cientos de esferas de reloj, que muestra la próxima alarma, lo que está sonando o el tiempo. Se vende por 214,99 euros en Amazon.es.

Su función estrella son las alarmas inteligentes opcionales, basadas en la tecnología Omnisense. Según Amazon, despiertan al usuario en una fase de sueño más ligero, entre 10 y 60 minutos antes de la hora programada, y lo hacen sin necesidad de llevar ningún dispositivo puesto.

Al acercarse la hora, la pantalla se ilumina de forma gradual, con un diseño inspirado en el amanecer, y el tono gana intensidad cada vez que se pospone la alarma. Por la noche, el reloj reduce la luz azul y se atenúa hasta mostrar solo la hora. La detección del sueño puede activarse o desactivarse desde los ajustes del dispositivo, y al apagar los micrófonos también se desconecta esta función.

Alexa+ ya estaba en España, pero en acceso anticipado

Los tres dispositivos se presentan como la puerta de entrada a Alexa+, un servicio que Amazon lanzó en España en abril mediante Acceso Anticipado. Las funciones más llamativas de esta gama, como la inteligencia visual del Echo Studio, dependen de ese asistente.