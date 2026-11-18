Los Beats 360 son los auriculares que vienen con la promesa de algo prácticamente inédito, la capacidad de customizarse al máximo gracias a los elementos intercambiables, como almohadillas o el soporte de la diadema. Un tipo de dispositivo que, además, viene con interesantes propuestas en cuanto a personalización del sonido.

Un cambio de look sin pasar por la tienda

Por primera vez, Beats permite cambiar las almohadillas de copas y diadema. Las piezas se pueden quitar, así que es posible sustituirlas cuando se desgastan o cambiarlas de color cuando apetezca.

Los auriculares se venden en cuatro acabados, negro, nube, rosa y azul celeste Cada uno trae almohadillas de tejido del mismo color. A partir de ahí entran en juego los kits que se compran aparte.

Los kits de tejido se venden en seis colores, los cuatro anteriores más azul marino y volt. Los UltraPlush, con otro acabado, solo están en negro y nube. Así, unos auriculares rosas pueden llevar almohadillas volt, o unos negros pueden pasar a azul marino en invierno.

No le tienen miedo al sudor

La marca los presenta como unos auriculares para usar todo el día, desde el trayecto al trabajo hasta el entrenamiento o un viaje largo. Por eso tienen certificación IPX4 de resistencia al agua, que los protege del sudor y de las salpicaduras, aunque no de un chapuzón.

Pesan 294,5 gramos, se pliegan en plano y vienen con una funda de tela. Cuando no se usan, se pueden llevar colgados del cuello, algo cómodo en el gimnasio o en el transporte público.

Silencio y batería para varios días

Beats ha incorporado su cancelación activa de ruido más avanzada hasta ahora. La comparación es con sus propios modelos anteriores. Para ello cuentan con nueve micrófonos y un chip de Beats en cada copa. También son compatibles con el Audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza, pensado para música, películas y juegos.

Ofrecen hasta 32 horas de reproducción con la cancelación de ruido y el audio espacial activados. Si se quedan sin batería, cinco minutos de carga rápida Fast Fuel dan para una hora de escucha, según la compañía.

Un pie en cada ecosistema

Beats pertenece a Apple, pero los 360 no son un accesorio solo para el iPhone. Con un iPhone, iPad o Mac se emparejan con un toque y cambian solos entre los dispositivos de la misma cuenta de iCloud. Además, permiten compartir audio, localizarlos desde la app Buscar y usar “Oye Siri” sin tocar nada.

En Android están mejor integrados de lo que suele ser habitual en la marca. Funcionan con el emparejamiento rápido de Google, se pueden localizar desde Find Hub y se configuran desde la app de Beats. La conexión es por Bluetooth 5.3.

Precio y lo que no viene en la caja

Los Beats 360 cuestan 349,95 euros en la tienda de Apple y en la web de Beats en España, el mismo precio en los cuatro colores. Cada kit adicional de almohadillas cuesta 59,95 euros, sea de tejido o UltraPlush.

La caja trae los auriculares, las almohadillas del mismo color, la funda y la documentación, pero para cargarlos puedes usar el cable USB-C de tu dispositivo, ya que este no se incorpora en el pack.