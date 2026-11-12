El pliegue del iPhone Duo está ahí, ¿de verdad esperabas otra cosa?

Llevo usando el primer plegable de los de Cupertino desde el día de su lanzamiento. Muchas personas que me ven el iPhone Duo acaban preguntando por lo mismo. Quieren saber si el pliegue se nota y mi respuesta es siempre la misma, está ahí y se nota si deseas que se note. Sí, decepciona a quien esperaba un «no» rotundo. Por eso es algo que merece una explicación mucho más pausada.

Lo que Apple dice y lo que no

Conviene empezar por las palabras exactas de la marca. Apple asegura que el acabado nanotexturizado de la pantalla interior minimiza la visibilidad del pliegue, y en la web del producto añade que unos adhesivos ópticamente transparentes permiten que las capas de la pantalla se deslicen al plegarla para reducir la tensión.

Fíjate en el verbo. Minimizar deja la puerta abierta a que algo quede, y en la documentación oficial que he consultado la compañía ni afirma que el pliegue desaparezca ni da una medida de su profundidad. Creo que hay mucha honestidad por parte de los californianos.

Una tecnología madura juega a favor de Apple

Hay que reconocer que Apple llega con ventaja. Los plegables existen desde 2019, y otros fabricantes llevan varias generaciones ajustando materiales, adhesivos y bisagras. Quien aparece al final de la cola puede aprovechar todo ese camino recorrido, y Apple lo ha hecho. Lo digo sin reproche, porque así funcionan los mercados, y explica que su primer plegable llegue más pulido de lo que se espera de un estreno.

Pero, ¿cuándo se deja ver?

Dicho esto, el pliegue se nota en determinadas circunstancias. Si giro la pantalla hasta cierta orientación respecto a la luz, la línea central aparece. Si deslizo el dedo por esa zona, el tacto delata que ahí hay una transición.

Sí, son momentos concretos. Fuera de ellos, la pantalla se comporta como lo que es y el cerebro y el dedo dejan de buscar la línea. Quien no la busca puede pasar un buen rato sin acordarse de ella. Quien la busca, la encuentra a la de «ya». Algo similar a cuando le haces un arañazo a tu coche, los primeros días se van las miradas a él, luego pasas por completo de ello.

¿Hay una varita mágica por llevar una manzana?

Cuando alguien me pregunta con esperanza, suelo devolverle otra pregunta. ¿De verdad pretendías que no se notase? Una pantalla que se dobla por la mitad tiene que doblarse por algún sitio, y ese sitio está hecho de capas que se tensan y se comprimen cada vez que abres y cierras el teléfono.

Apple ha construido la pantalla interior con más de diez capas ultrafinas y una cubierta superior de polímero a medida. Eso reduce el problema, pero la física no distingue entre fabricantes. Que el logo sea el de Apple no cambia cómo se comporta un material cuando lo doblas una y otra vez.

Con otras marcas, el pliegue siempre se ha asumido como parte del trato. Con Apple se exige que no esté, quizá porque su marketing lleva años entrenando ese reflejo, dicho esto plenamente como una impresión personal.

Precio y paciencia con la línea

El iPhone Duo se puede comprar desde 2.339 euros, en su versión de 256 GB. A esa cifra es razonable querer algo más que una línea discreta, y también es razonable decidir que no compensa. A mí no me pesa lo bastante como para dejar de usarlo. Lo importante es saberlo antes de pagar. Mi consejo es ir a una tienda, buscar el ángulo de luz más incómodo y pasar el dedo por el centro de la pantalla. Ese minuto de prueba vale más que cualquier cosa que pueda contarte.