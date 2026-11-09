Olivia Dean pasa de telonera en Nueva York a Artista del Año de Apple Music

Apple Music ha nombrado este lunes a Olivia Dean su Artista del Año de 2026 y, según la propia compañía, la cantante londinense es la primera artista del Reino Unido que recibe este reconocimiento. El premio llega tras un año en el que The Art of Loving, su segundo álbum, publicado en septiembre de 2025, ha seguido sumando público mucho después de su estreno. La plataforma resume el año de Dean como la historia musical más inspiradora y positiva de 2026.

Cinco trofeos en un solo febrero

El 1 de febrero, Dean ganó el Grammy a Mejor Artista Nuevo, un premio que ningún artista británico se llevaba desde Dua Lipa en 2019. Menos de un mes después, la gala de los BRIT, celebrada por primera vez en Mánchester, la dejó con cuatro galardones.

Entre ellos figuran Artista del Año y Álbum del Año, este último por The Art of Loving. Los otros dos son el de mejor artista pop y el de Canción del Año por Rein Me In, el tema de Sam Fender en el que colabora.

De telonera de Sabrina Carpenter a llenar el Garden por su cuenta

En otoño de 2025, Dean actuó como telonera de Sabrina Carpenter en el Madison Square Garden de Nueva York. Entre abril y junio de 2026 agotó el O2 Arena de Londres con seis conciertos con las entradas agotadas.

Según AEG, la empresa que gestiona el recinto, es la primera mujer que vende todas las entradas de seis noches en el O2 en su estreno como cabeza de cartel. En agosto volvió al Garden con su propia residencia de cuatro noches, también con todo vendido.

La canción que no se mueve de la lista

El sencillo Man I Need ha sido el motor de ese ascenso. Según Apple Music, aparece en su lista Daily Top 100 todos los días desde el 29 de agosto de 2025, la fecha en la que entró por primera vez.

Fuera de la plataforma, el tema llegó al número 1 de la lista oficial de sencillos del Reino Unido en octubre de 2025, la misma semana en que The Art of Loving debutó en lo más alto de la lista de álbumes. En Estados Unidos alcanzó el número 2 de la Billboard Hot 100.

El amor como esfuerzo de cada día

Según los editores de Apple Music, la música de Dean enlaza con la tradición compositiva del soul y el pop de los años sesenta, y en ella se reconocen la sensualidad de Sade, la audacia de Prince y la honestidad de Lauryn Hill. La plataforma añade que sus canciones, cálidas y vulnerables, hablan de amor y de amistad.

Apple Music vincula esa visión con el libro Todo sobre el amor (All About Love: New Visions en su título original), de bell hooks, publicado en 1999. La idea de fondo es que expresar amor en todas sus formas es una práctica activa que exige un esfuerzo consciente.

Un trofeo con una oblea de silicio

Como Artista del Año, Dean recibirá un premio físico diseñado por Apple. Cada galardón lleva una oblea de silicio hecha a medida, suspendida entre vidrio pulido y aluminio anodizado, según la compañía.

El diseño no es nuevo, ya se estrenó en la primera edición de los Apple Music Awards, en 2019. Apple lo plantea como un gesto simbólico, el de poner en el centro del premio el mismo chip que impulsa los dispositivos con los que se escuchan más de 100 millones de canciones.

Apple acompaña el anuncio con una página especial sobre Dean, con vídeo, listas de reproducción y emisoras de radio, además de una selección de listas con lo mejor de 2026 en distintos géneros.