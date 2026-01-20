Cómo mejorar el sonido en Apple Music y activar el audio sin pérdida

Apple Music ofrece una de las mejores calidades de audio del streaming actual, pero muchos usuarios no la están aprovechando. Por defecto, la app no activa las opciones más avanzadas, lo que significa que gran parte del catálogo se escucha comprimido, incluso pagando la suscripción. Ajustar correctamente Apple Music marca una diferencia real, especialmente si usas buenos auriculares o escuchas música con atención. Desde el propio iPhone, iPad o Mac se puede mejorar el sonido en Apple Music. Solo hay que saber dónde están y entender qué implican para el consumo de datos, el almacenamiento y el tipo de dispositivo que utilizas.

Qué es el audio sin pérdida en Apple Music

El audio sin pérdida, también conocido como Lossless, permite escuchar las canciones sin la compresión habitual del streaming. Apple utiliza su códec ALAC para conservar toda la información del archivo original, lo que se traduce en un sonido más fiel, con mayor detalle y mejor separación de instrumentos. Esta mejora se nota sobre todo en voces, arreglos complejos y música bien producida. No es un cambio radical para todo el mundo, pero sí apreciable cuando se escucha con calma y con el equipo adecuado.

Cómo activar el audio sin pérdida paso a paso

En iPhone y iPad, el ajuste se encuentra en Ajustes, dentro del apartado Música. Desde ahí hay que entrar en Calidad de audio y activar la opción de audio sin pérdida. El sistema permite elegir una calidad distinta para streaming y para descargas, algo útil si quieres ahorrar datos móviles.

En Mac, el proceso es similar. Basta con abrir la app Música, entrar en Preferencias y acceder al apartado Reproducción. Desde ahí se puede seleccionar la calidad deseada tanto para escuchar en línea como para descargar canciones. Es importante tener en cuenta que el audio sin pérdida ocupa más espacio y consume más datos, por lo que conviene usarlo con WiFi o en descargas.

Dolby Atmos y audio espacial en Apple Music

Además del audio sin pérdida, Apple Music incluye sonido envolvente mediante Dolby Atmos. En este caso, la mejora no está tanto en la fidelidad como en la sensación de espacio, haciendo que la música suene más abierta y tridimensional.

Este ajuste se puede activar en los mismos menús de calidad de audio y funciona especialmente bien con auriculares compatibles, como los AirPods. No todas las canciones están adaptadas a este formato, pero los álbumes pensados para Atmos ofrecen una experiencia diferente, especialmente en pop, electrónica y bandas sonoras.

Ajustes adicionales que influyen en el sonido

Más allá de la calidad del audio, hay otros detalles que afectan a cómo suena Apple Music. La normalización de volumen, por ejemplo, puede reducir el rango dinámico de las canciones para igualar niveles. Desactivarla permite conservar la intención original de la grabación. El ecualizador también puede marcar diferencias según el estilo musical, aunque conviene usarlo con moderación. Ajustes demasiado agresivos pueden empeorar el sonido en lugar de mejorarlo.

Qué auriculares necesitas para notar la mejora

El audio sin pérdida no se transmite por Bluetooth en su máxima calidad, por lo que para aprovecharlo al cien por cien es necesario usar auriculares con cable o equipos externos compatibles. Aun así, incluso con auriculares inalámbricos se puede notar cierta mejora al usar calidades más altas. En el caso del audio espacial, sí está pensado para funcionar con los AirPods, por lo que aquí la experiencia sí depende menos del cable.

Cuándo merece la pena activar estas opciones

Activar el audio sin pérdida tiene sentido si escuchas música en casa, con calma y con buenos auriculares o altavoces. Para el coche, el transporte público o escuchas ocasionales, quizá no sea necesario mantener siempre la máxima calidad activada.

La clave está en adaptar Apple Music a tu uso real. Ajustar correctamente estas opciones permite mejorar el sonido fácilmente y aprovechar mejor una suscripción que muchos usuarios no están exprimiendo.