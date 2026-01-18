Estos son los tipos de cable Ethernet y este es el que deberías comprar hoy

El cable Ethernet sigue siendo clave para exprimir al máximo una conexión de fibra, aunque muchas veces se le presta menos atención de la que merece. Da igual tener un router actual o una tarifa de 1 Gb si el cable que conecta el equipo es antiguo o inadecuado. En ese punto empiezan las dudas: Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7… y la sensación de que cuanto más alto el número, mejor será el rendimiento.

Por qué no todos los cables Ethernet son iguales

Aunque por fuera se parezcan, los cables Ethernet no ofrecen las mismas prestaciones. La diferencia está en la categoría, que determina el ancho de banda, la velocidad máxima y el nivel de interferencias que puede soportar el cable. Esto influye directamente en la estabilidad de la conexión, sobre todo cuando hablamos de fibra rápida, redes domésticas exigentes o equipos como ordenadores, consolas o NAS.

El Cat5e ha sido el estándar más común en viviendas. Permite velocidades de hasta 1 Gb y, en la mayoría de hogares con fibra de 300 o 600 Mb, sigue cumpliendo sin problemas. El inconveniente es que muchas instalaciones antiguas usan cables de baja calidad o muy largos, lo que puede provocar pérdidas de rendimiento.

El Cat6 da un paso más en calidad. Está mejor aislado, reduce interferencias y mantiene sin esfuerzo conexiones Gigabit estables. En condiciones concretas y distancias cortas, incluso puede alcanzar velocidades superiores, aunque ese no suele ser su uso habitual en casa. Es una buena opción si estás renovando cableado o conectando equipos sensibles a la latencia.

El Cat6a es, a día de hoy, el punto más equilibrado. Está preparado para velocidades de hasta 10 Gb, ofrece mejor apantallamiento y mantiene la señal estable incluso en tramos largos. No es mucho más caro que un Cat6 y deja la instalación lista para el futuro, algo importante si se cambia de router o se añade equipamiento más avanzado con el tiempo.

Los cables Cat7 y superiores suelen generar confusión. Su uso doméstico no aporta ventajas reales frente a un buen Cat6a. Están pensados para entornos muy concretos, con conectores y requisitos que rara vez se aprovechan en una vivienda. En muchos casos, pagar más por ellos no se traduce en mejor velocidad ni en una experiencia más estable.

Entonces, qué cable Ethernet deberías comprar

Para la mayoría de hogares en España, con fibra de hasta 1 Gb y un router actual, la recomendación es clara, Cat6a. Da confianza, compatible con equipos actuales y futuros, y evita cuellos de botella innecesarios. Si el presupuesto es ajustado y el uso es básico, un Cat6 de calidad también cumple sin problema.

Conviene fijarse en detalles como la longitud justa del cable, el apantallamiento, si pasa cerca de otros cables eléctricos y que cumpla con el estándar real, no solo con lo que promete el embalaje. Un buen cable Ethernet no mejora mágicamente la velocidad contratada, pero sí evita perderla por el camino.

Una buena elección ahorra problemas y la sensación de que la fibra “no va como debería”, cuando en realidad el inconveniente está en algo tan sencillo como el cable.