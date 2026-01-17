Cómo ocultar fotos en el iPhone y mantener tu galería lejos de miradas ajenas

Hoy voy a mostrarte cómo ocultar fotos en el iPhone. Hay situaciones habituales en las que el iPhone acaba pasando de mano en mano. Se presta para enseñar una foto, para que un niño juegue un rato o para consultar algo puntual. No siempre apetece que todo el contenido de la galería quede a la vista, y ahí es donde cobra sentido una función que Apple lleva tiempo ofreciendo y que muchos usuarios siguen pasando por alto.

Ocultar fotos en el iPhone no implica eliminarlas ni moverlas fuera del sistema. Se trata de una opción nativa que permite retirar determinadas imágenes de la fototeca principal y almacenarlas en un álbum específico, protegido mediante Face ID, Touch ID o el código del dispositivo. Es una forma directa de separar contenido personal del resto sin alterar la organización general del móvil.

Por qué puede ser útil ocultar fotos en el iPhone

Esta función es práctica para guardar capturas con datos sensibles, documentos fotografiados, imágenes de trabajo o cualquier contenido que no quieras que aparezca al desplazarte por la galería. Al ocultarlas, desaparecen de la vista principal, de los recuerdos automáticos y de las sugerencias que muestra la app Fotos.

Además, el álbum de Ocultos puede configurarse para no mostrarse directamente en la aplicación, lo que añade una barrera adicional. Aunque alguien tenga el iPhone desbloqueado, no podrá acceder a ese contenido sin autenticarse de nuevo.

Cómo ocultar fotos en el iPhone paso a paso

El proceso es sencillo y se realiza desde la propia app Fotos. Basta con abrir la imagen que quieres ocultar, tocar el icono de los tres puntos situado en la parte superior y seleccionar la opción Ocultar. El sistema avisa de que la foto se moverá al álbum Ocultos y dejará de aparecer en la fototeca general. Tras confirmar, el cambio se aplica al instante.

Desde ese momento, la imagen ya no se muestra en los álbumes habituales ni en la vista cronológica. Apple la traslada automáticamente a un espacio pensado para este uso, manteniendo intacta la foto tanto en el dispositivo como en iCloud si la sincronización está activada.

Dónde se guardan las fotos ocultas

Las imágenes ocultas se encuentran en el álbum Ocultos, accesible desde la pestaña Colecciones, dentro del apartado Más ítems.

Al intentar entrar, el iPhone solicita Face ID, Touch ID o el código de desbloqueo, asegurando que solo el propietario pueda verlas.

Este álbum permite gestionar las fotos con normalidad. Se pueden visualizar, compartir, editar o devolver a la galería principal cuando se desee, sin duplicar archivos ni ocupar espacio adicional.

Cómo volver a mostrar una foto oculta

Si decides que una imagen deje de estar oculta, el procedimiento es idéntico al anterior. Accede al álbum Ocultos, autentícate, selecciona la foto y pulsa de nuevo los tres puntos. Esta vez, elige Mostrar y la imagen regresará a su ubicación original dentro de la fototeca.

Conviene recordar que las fotos ocultas siguen incluyéndose en las copias de seguridad y en iCloud, por lo que no se pierden al cambiar de iPhone o restaurar el dispositivo.

Una opción discreta para mejorar la privacidad

Ocultar fotos en el iPhone es una función simple, pero muy práctica en el uso diario. No sustituye a sistemas de cifrado avanzados, pero sí ofrece un control adicional sobre lo que se muestra en la galería. Apple ha optado por integrarla de forma natural en Fotos, sin recurrir a apps externas ni configuraciones complejas. Para quienes comparten el móvil con frecuencia o simplemente prefieren separar ciertos contenidos del resto, es una herramienta útil que merece más atención de la que suele recibir.