El boom de los auriculares inalámbricos: por qué ahora todo el mundo lleva unos

El boom de los auriculares inalámbricos no es algo que me pille de nuevas. Empecé a usarlos en 2017, cuando llegaron a mis manos mis primeros AirPods. En aquel momento eran casi una rareza, caros, con un diseño que generó debate y con muchas dudas alrededor de su autonomía y fiabilidad. Aun así, bastaron unos días de uso para entender que el cable tenía los días contados.

Desde entonces han pasado muchas cosas. Por mi trabajo, pruebo cada año más de dos decenas de auriculares inalámbricos distintos, de todas las gamas y formatos posibles. Y si algo he visto claro con el paso del tiempo es cómo este tipo de producto ha dejado de ser un capricho para convertirse en un accesorio cotidiano, casi tan básico como el propio smartphone.

De producto experimental a compañero inseparable

Durante los primeros años, los auriculares inalámbricos eran sinónimo de gama alta. Quien quería deshacerse del cable tenía que pagar un precio elevado y asumir ciertas limitaciones técnicas. Hoy el escenario es muy distinto. El mercado ha madurado, la tecnología Bluetooth es estable y la autonomía ya no es un problema para la mayoría de usuarios.

Fabricantes de todo tipo han entrado en este segmento, lo que ha disparado la variedad de modelos disponibles. Hay auriculares pequeños y discretos, otros pensados para hacer deporte, algunos orientados al trabajo y muchos diseñados simplemente para escuchar música durante horas sin complicaciones.

La libertad del día a día sin cables

Uno de los grandes motivos de su éxito es evidente desde el primer uso. No hay cables que se enganchen, no hay tirones accidentales y no hace falta sacar el móvil del bolsillo para desenredar nada. Te los colocas, se conectan solos y listo. Recuerdo todavía con dolor como un iPhone 4S se me fue al suelo allá por 2013 debido a un enganchó con el cable.

Este detalle, que puede parecer menor, marca una diferencia enorme en el uso diario. Da igual si caminas por la calle, vas en transporte público o trabajas frente al ordenador, la experiencia es mucho más cómoda. Y cuando te acostumbras, cuesta mucho volver atrás.

Trabajo, llamadas y consumo de audio

Los auriculares inalámbricos ya no sirven solo para escuchar música. En mi caso, forman parte habitual de la jornada laboral. Llamadas, videoconferencias, notas de voz o entrevistas rápidas se resuelven con un par de toques en el auricular, sin depender del micrófono del móvil o del portátil.

El auge de los podcasts y los audiolibros también ha jugado a su favor. Cada vez consumimos más contenido en formato audio y lo hacemos en momentos antes desaprovechados, paseando, haciendo recados o mientras viajamos. Los auriculares inalámbricos encajan perfectamente en ese tipo de rutinas.

Ya no hay excusas para usar auriculares malos

Después de probar tantos modelos, tengo algo muy claro, hoy no hay ninguna excusa para comprar unos auriculares en un bazar, usar los que te dan en el tren o recurrir a los más baratos de AliExpress sin saber lo que estás comprando. El mercado ofrece alternativas muy dignas a precios ajustados.

Actualmente es fácil encontrar auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido por 60 euros o incluso menos. Modelos que ofrecen buen sonido, autonomía suficiente para varios días y una experiencia muy superior a la de esos auriculares de emergencia que muchos siguen arrastrando en mochilas y cajones.

Un fenómeno que no parece tener techo

Todo indica que el boom de los auriculares inalámbricos ha llegado para quedarse. Son más cómodos, más accesibles y más versátiles que nunca. Se han integrado de forma natural en nuestra forma de trabajar, movernos y consumir contenido, hasta el punto de que muchos ya no concebimos el día a día sin ellos. El cable, y que no se me enfaden los técnicos ni audiófilos, ha dejado de tener sentido para la mayoría de usuarios.