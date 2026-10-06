Cómo ocultar una conversación de WhatsApp para que nadie pueda verla

Prestar el móvil, dejarlo sobre la mesa o compartir pantalla en una reunión basta para que una conversación privada quede a la vista de cualquiera. WhatsApp resuelve buena parte del problema con el Bloqueo de chats, una función disponible desde 2023 que saca conversaciones concretas de la lista principal. Funciona en Android y en iPhone, aunque tiene límites que conviene conocer antes de fiarse de ella.

Por qué archivar un chat no es suficiente

Archivar es lo primero que se le ocurre a casi todo el mundo. El chat desaparece de la lista, pero queda en la carpeta Archivados, que en iPhone aparece arriba del todo y en Android al final de la lista.

Un mensaje nuevo puede devolver la conversación a la pantalla principal, salvo que se active el ajuste Mantener chats archivados. En los grupos, las menciones directas siguen generando notificación. Archivar sirve para ordenar la lista. Para esconder algo de verdad hace falta otra herramienta.

Cómo bloquear un chat con huella, Face ID o PIN

El proceso es casi idéntico en los dos sistemas y se hace conversación por conversación.

Abre el chat individual o el grupo que quieras proteger. Toca el nombre del contacto o del grupo en la parte superior. Baja hasta Bloquear de chats, que aparece bajo los mensajes temporales. Activa Bloquear este chat y confirma con tu huella, tu rostro o el PIN del móvil.

En Android también se puede mantener pulsado el chat en la lista y elegir Bloquear chat en el menú de tres puntos. En iPhone, la opción equivalente se llama Blindar.

Una vez bloqueada, la conversación deja de aparecer entre el resto y pasa a una carpeta llamada Chats bloqueados o restringidos. Se llega a ella deslizando hacia abajo desde la parte superior de la lista, y para entrar hay que autenticarse.

El bloqueo cambia otras dos cosas. Las notificaciones no muestran remitente ni contenido, solo un aviso genérico de mensaje nuevo, y los archivos multimedia que se reciban en ese chat no se guardan automáticamente en la galería del teléfono.

Cómo esconder también la carpeta con el código secreto

Con el bloqueo básico queda un cabo suelto. La carpeta sigue a un gesto de distancia y se desbloquea con el mismo método que el móvil, de modo que cualquiera que conozca tu PIN puede abrirla.

La solución es un código secreto independiente del desbloqueo del móvil, una función que WhatsApp incorporó a finales de 2023. Se configura así.

Desliza hacia abajo en la lista de chats y entra en Chats bloqueados. Toca el botón de menú y abre Ajustes para el bloqueo de chats. Activa Ocultar chats bloqueados. Pulsa Crear código secreto, elige una palabra o un emoji y repítelo para confirmar.

Al terminar, la carpeta desaparece de la lista. Para recuperarla hay que escribir el código en el buscador de WhatsApp, y las conversaciones bloqueadas aparecen entre los resultados. Conviene elegir algo que nadie asocie contigo. Si el código es tu nombre o el del contacto, buena parte de la ventaja se pierde.

Qué pasa si olvidas el código

WhatsApp no ofrece un sistema para recuperarlo. La única salida es ir a Ajustes > Privacidad > Bloqueo de chats y usar la opción desbloquear y vaciar todos los chats bloqueados.

Eso borra el contenido de esas conversaciones, y los mensajes pueden perderse para siempre si no existe una copia de seguridad reciente. Es mejor apuntar el código en un sitio seguro antes de dar el paso.

Lo que el bloqueo no cubre

El bloqueo solo funciona en el móvil donde se activa. La conversación sigue accesible en WhatsApp Web, en la aplicación de escritorio y en cualquier dispositivo vinculado a la cuenta, así que quien tenga acceso a uno de ellos la verá sin ningún obstáculo.

Tampoco afecta a la otra persona, que conserva su copia de la conversación y puede enseñarla cuando quiera. WhatsApp trabaja en una función llamada Chat restringido que, según ha trascendido de las versiones beta, limitaría una conversación al móvil principal y la dejaría fuera de WhatsApp Web y de otros dispositivos vinculados. Por ahora se encuentra en pruebas.

Qué método elegir según tu nivel de privacidad

Archivar basta para despejar la lista de chats. El Bloqueo de chats es suficiente para evitar miradas ocasionales o notificaciones indiscretas en la pantalla de bloqueo.

El código secreto compensa cuando alguien conoce el PIN de tu móvil o cuando no quieres que se sepa que existe una carpeta de chats bloqueados. Y quien prefiera una barrera adicional puede proteger la aplicación entera con huella o Face ID desde los ajustes de Privacidad.