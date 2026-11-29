Mañana, lunes 30, se celebra el Cyber Monday. Es la jornada que pone el cierre a la campaña de descuentos que arrancó con el Black Friday del viernes 27, y para muchas tiendas online es la última gran cita antes de que la Navidad entre de lleno. Tiene un origen muy concreto y bastante reciente, y no nació con el mismo propósito que su hermano mayor.

Un invento del marketing con fecha exacta

El término lo acuñó Shop.org, la división de comercio digital de la National Retail Federation, la gran patronal del comercio minorista en Estados Unidos. La idea partió de Ellen Davis, entonces responsable de comunicación de la organización, que lo lanzó en una nota de prensa en noviembre de 2005.

Los comercios habían detectado que las ventas por internet repuntaban el lunes siguiente al puente de Acción de Gracias. La explicación más repetida es que mucha gente volvía a la oficina, donde tenía una conexión bastante más rápida que en casa, y aprovechaba para seguir comprando. El Cyber Monday fue, por tanto, una etiqueta comercial pensada para estirar el fin de semana de compras. Y funcionó.

Del mostrador al carrito de la compra

El Black Friday cae el viernes posterior a Acción de Gracias y tiene raíces mucho más antiguas. Está ligado a las tiendas físicas estadounidenses, a las colas a primera hora y a los descuentos con los que arrancaba la temporada navideña. El Cyber Monday se concibió desde el principio como una cita exclusiva del comercio electrónico.

Esa frontera está hoy muy difuminada. El Black Friday también se vive sobre todo en internet y el lunes ha dejado de ser un único día en muchas tiendas. Aun así, en Estados Unidos sigue siendo la jornada fuerte de la venta online.

Según Adobe Analytics, el Cyber Monday de 2025 movió 14.250 millones de dólares en compras online en Estados Unidos. Es un 7,1% más que el año anterior y la cifra más alta registrada en un solo día. El Black Friday se quedó en 11.800 millones, y los cinco días que van de Acción de Gracias al lunes sumaron 44.200 millones.

La tecnología es una de las grandes protagonistas. Ese lunes, las ventas online de auriculares y altavoces Bluetooth registraron un aumento del 1.850% frente a octubre, si se toma como referencia el gasto medio de aquel mes.

En España, la meta de una carrera de fondo

Aquí el Cyber Monday ha funcionado casi siempre como el último día del Black Friday. Este año, la Semana de Black Friday de Amazon va del jueves 19 al lunes 30, con cierre a las 23.59 horas. La compañía asegura haber preparado más de un millón de ofertas, y algunos de sus dispositivos estaban rebajados desde el 16 de noviembre.

Para el lunes, lo normal es que muchas ofertas repitan las del fin de semana, con algunas rebajas nuevas y descuentos relámpago de pocas horas, sobre todo en electrónica. Esperar a última hora para cazar un desplome de precios es arriesgado, porque las unidades rebajadas de los productos más buscados se agotan pronto.

El precio tachado, siempre con cautela

Antes de pagar, hay que fijarse en el precio tachado. En España, el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista obliga a que el precio de referencia de una rebaja sea el más bajo de los 30 días anteriores. Si una tienda sube un producto a principios de noviembre para bajarlo después, el descuento que anuncia es engañoso.

El problema no es teórico. El Ministerio de Consumo ha multado con 350.000 euros a siete grandes plataformas online por falsas rebajas en ediciones anteriores del Black Friday. Y un barrido coordinado por la Comisión Europea sobre 314 tiendas online detectó que el 30% mostraba mal los descuentos durante el Black Friday y el Cyber Monday.

Ese mismo análisis encontró que el 18% recurría a técnicas de venta bajo presión, como avisos de existencias a punto de agotarse o cuentas atrás. Más de la mitad de esos casos resultaron engañosos, así que un contador en pantalla no garantiza que la oferta vaya a desaparecer.

Para comprobar si una rebaja es real sirven herramientas como el historial de precios, que Amazon muestra con datos de los últimos 365 días, o las alertas de bajada de precio. Y en las compras por internet existen 14 días naturales para desistir sin dar explicaciones. Muchas tiendas amplían ese plazo por Navidad. En Amazon, la mayoría de los productos comprados entre el 1 de noviembre y el 6 de enero se pueden devolver hasta el 6 de febrero.