Spotify Wrapped sigue sin aparecer todavía. La web oficial de la campaña en España se limita a pedir que sigas escuchando lo que te gusta y promete avisar cuando esté listo. Quien escucha música en otra plataforma no tiene por qué esperar. Apple Music lleva desde enero contando cada reproducción en Replay, y YouTube Music ya ha cerrado el periodo con el que calcula su Recap anual. Conviene saber dónde mirar en cada una, sobre todo si el resumen no aparece y no está claro por qué.

Apple Music Replay, no esperan a diciembre

Replay es la alternativa de Apple a Wrapped, con una diferencia de fondo. En lugar de guardarlo todo para un único momento, muestra las canciones, artistas y álbumes de cada mes, ordenados por reproducciones y tiempo de escucha, junto con los hitos que vas alcanzando.

A eso se suma una lista de reproducción que se actualiza cada semana con tus temas más escuchados del año en curso. Replay guarda también una lista por cada año que lleves suscrito, así que puedes comprobar cuánto ha cambiado tu gusto desde que te diste de alta.

El resumen completo llega al final del año. Incluye géneros, listas y emisoras favoritas, recuentos de reproducciones y minutos, y un vídeo con lo más destacado para compartir. El año pasado Apple lo activó a principios de diciembre, de modo que por ahora se ve la versión que se va sumando mes a mes.

Tres puertas para entrar en Replay

En iPhone y iPad está dentro de la propia app. Hay que abrir Música > Inicio y bajar hasta Replay, donde una tarjeta da acceso a las estadísticas de este año y de los anteriores.

En Android el recorrido es casi el mismo, desde la pestaña Inicio de la app Apple Music. En los dos casos, Apple pide tener el sistema operativo en su última versión.

La tercera vía sirve en cualquier dispositivo con navegador. Basta con entrar en music.apple.com/es/replay con tu Cuenta de Apple, que debe ser la misma con la que pagas la suscripción. Es también el camino que indica Apple para ver Replay en un Mac o un PC con Windows.

Cuando Replay se queda en blanco

Replay forma parte de la suscripción, así que no aparece a quien usa la app Música solo con su propia biblioteca. Si pagas Apple Music y aun así no ves nada, lo primero es revisar un ajuste concreto.

Apple solo tiene en cuenta lo que escuchas con la opción Usar historial de reproducción activada, y pide que esté encendida en todos tus dispositivos. Si el iPad de casa o el ordenador del trabajo la tienen apagada, lo que suene en ellos se queda fuera de tus estadísticas.

En iPhone y iPad se activa en Ajustes > Apps > Música. En Mac está en Música > Ajustes > General, y en Android dentro de la propia app, en Más > Ajustes.

Queda una condición que Apple no concreta en cifras, haber escuchado suficiente música. Cuando tu lista está preparada, la app avisa con una notificación.

Diez horas y cinco canciones, el peaje del Recap de YouTube Music

YouTube Music juega con otras reglas. Su Recap anual se calcula sobre un periodo cerrado y exige unos mínimos que, a estas alturas, ya no se pueden alcanzar.

Google pide diez horas de escucha como mínimo, contadas entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, y haber reproducido varias veces al menos cinco canciones. Lo que hayas escuchado después de esa fecha no entra en el resumen de este año. Quien se quedó corto no lo recibirá, aunque ahora ponga música a todas horas.

Los pódcasts tienen su propio mínimo, dos horas en el mismo periodo, pero sus tarjetas solo aparecen si también se cumple el de música. Durante el año, la plataforma ofrece también Recaps de temporada, que piden al menos cuatro horas de música en cada una.

El resumen anual llega por fases y no a todos los usuarios el mismo día. En años anteriores empezó a aparecer a finales de noviembre, y se abre desde la app tocando la foto de perfil.

El historial juega en contra

Cumplir las horas no sirve de nada si YouTube no las ha registrado. Los periodos con el historial de reproducciones en pausa no cuentan para el Recap, da igual que fueran unas semanas o todo el año.

El segundo obstáculo pasa más desapercibido. Si tienes configurada la eliminación automática de la actividad que tenga más de tres meses, el Recap no aparecerá. Y si la has desactivado hace poco, es posible que todavía no lo veas.

Los dos ajustes se revisan en Mi actividad de Google, dentro del historial de YouTube. Tampoco hay Recap para quien escucha sobre todo música o pódcasts creados para niños.