Cuándo sale Spotify Wrapped 2026 y cómo verlo

Spotify Wrapped 2026 no tiene fecha de lanzamiento. A fecha de hoy, 14 de noviembre, la página oficial de la plataforma se limita a pedir paciencia con una frase, “Sigue escuchando lo que te gusta y te avisaremos cuando esté listo”. Todo lo demás que circula estos días, incluidos los días concretos que ya dan por buenos algunas webs y cuentas de redes sociales, son cálculos hechos a partir de ediciones anteriores. Pueden acertar, pero no proceden de la compañía.

Lo único que Spotify ha puesto por escrito

La web de Wrapped 2026 ya está activa y contiene tres ideas. La primera, que el resumen llegará y que habrá aviso. La segunda, que conviene tener instalada la última versión de la aplicación. La tercera, que basta con “una cuenta y unas horas de escucha” para recibirlo. Mientras tanto, la página invita a volver a las canciones de 2025. No hay cuenta atrás ni fecha orientativa, y tampoco se adelantan las novedades de esta edición.

El miércoles que se repite desde 2022

Aquí empieza el terreno de la estimación. Las fechas de las notas oficiales publicadas en el Newsroom de Spotify muestran un patrón estable. Wrapped llegó el 30 de noviembre de 2022, el 29 de noviembre de 2023, el 4 de diciembre de 2024 y el 3 de diciembre de 2025. Los cuatro días cayeron en miércoles.

Si la compañía mantiene la costumbre, los candidatos de este año serían el miércoles 25 de noviembre o el miércoles 2 de diciembre. El segundo encaja mejor con la franja en la que se han movido las últimas cuatro ediciones, entre el 29 de noviembre y el 4 de diciembre. Por supuesto, Spotify no está obligada a repetir día y ya ha estrenado Wrapped fuera de esa horquilla en el pasado.

Lo que escuches a partir de ahora quizá ya no cuente

Hay un dato de la edición anterior que sí resulta útil estos días. Según explicó la plataforma en 2025, Wrapped recogía la actividad desde el 1 de enero hasta mediados de noviembre. Si el criterio se repite, el recuento de este año estaría a punto de cerrarse o ya lo habría hecho.

Las condiciones de 2025 también sirven de orientación. Entonces se exigía haber reproducido al menos 30 canciones durante más de 30 segundos cada una y haber escuchado a cinco artistas distintos. Lo reproducido en una sesión privada o lo excluido del perfil de gustos no influía en las clasificaciones personales.

Dónde aparecerá tu resumen cuando se active

El acceso apenas ha cambiado en los últimos años. En 2025, Wrapped se mostraba en la parte superior de la pantalla de inicio de la aplicación para iOS y Android, y también se podía localizar escribiendo el nombre de la edición en el buscador. Lo previsible es que este año funcione igual con “Wrapped 2026”. El único preparativo que depende del usuario es actualizar la aplicación desde App Store o Google Play. La plataforma insiste en ello cada año porque las versiones antiguas no muestran la experiencia completa.