Por qué los mini PC le están quitando el sitio a la torre de sobremesa

La torre de sobremesa, con sus cables y su hueco bajo la mesa, ha dejado de ser la opción por defecto para mucha gente. Cada vez más usuarios resuelven el trabajo, los estudios y el ocio con una caja que cabe en la palma de la mano y se conecta a un monitor o a un televisor. Son los mini PC, una categoría que gana terreno por razones muy concretas. Tienen que ver con el tamaño, con el precio y con que existen propuestas tanto para macOS como para Windows.

Es una categoría que crece sigilosamente

Las cifras describen un avance sostenido. La consultora Mordor Intelligence estima que el mercado mundial de mini PC alcanzará en 2026 unos 23.000 millones de dólares y crecerá a un ritmo del 4,7% anual hasta 2031. La misma estimación atribuye a las tiendas online el 52,2% de las ventas en 2025.

Si quieres, tu escritorio viaja en la mochila

El primer planteamiento es físico. El nuevo Mac mini mide 12,7 x 12,7 x 5 centímetros y pesa 0,67 kilos en la versión con chip M6. Un equipo así cabe en la mochila junto al portátil, y eso cambia la rutina. Se puede llevar a la oficina para conectarlo al monitor de la mesa y, al volver a casa, enchufarlo al televisor del salón.

Otros fabricantes aprovechan el formato para usos que antes pedían una torre entera. Beelink, por ejemplo, tiene en catálogo un mini PC con dos bahías pensado como servidor doméstico de archivos, lo que se conoce como NAS.

Del equipo de oficina a la estación de IA

El segundo argumento es el precio, y aquí el abanico es enorme. Entre los modelos que figuran en la tienda europea de Beelink, la horquilla va de 419 a 4.619 euros. El más barato, el EQR5, lleva un Ryzen 3 7330U de gama de entrada que apunta a ofimática, navegación y vídeo. El GTR9 Pro, con el Ryzen AI Max+ 395, ocupa la parte alta de la tabla.

En esa franja se mueve también el EVO-X3 de GMKtec, que monta el mismo procesador, admite hasta 128 GB de memoria unificada y llega con Windows 11 Pro. La marca lo presenta como alternativa compacta a las torres tradicionales para trabajar con inteligencia artificial en local, edición de vídeo o CAD.

Mac o Windows sin renunciar al tamaño

El tercero es que el sistema operativo ya no condiciona el formato. El Mac mini que Apple lanzó el 22 de septiembre llega en dos variantes. La del chip M6, el primero de la compañía fabricado en 2 nanómetros según Apple, parte de 1.069 euros con 16 GB de memoria unificada y 256 GB de almacenamiento. La del M5 Pro arranca en 2.019 euros y admite hasta 64 GB de memoria.

Ese precio de entrada queda por encima de lo que piden muchos equipos con Windows, aunque no se compra lo mismo. El Mac mini incluye Thunderbolt, HDMI, Ethernet y Wi-Fi 7, y su memoria va integrada en el chip, así que conviene elegir bien la configuración desde el principio.

En el lado de Windows el reparto es mucho más amplio, hay firmas como GEEKOM, Minisforum o ACEMAGIC compitiendo por el mismo perfil de usuario y consiguiendo resultados excelentes. Puedes hacerte con un mini PC adaptado a tus necesidades desde unas cantidades interesantes..

Pero no todo son ventajas

Ahora bien, la memoria se ha encarecido y los fabricantes lo han trasladado al precio. Minisforum anunció a finales de octubre de 2025 un ajuste de precios que atribuyó al coste de la memoria DRAM y de la memoria flash de los SSD, y dejó fuera por entonces a los modelos barebone, los que se venden sin memoria ni almacenamiento.

Esa fórmula, comprar el equipo vacío y añadir memoria y disco por separado, es una vía para ajustar el gasto, siempre que el comprador se atreva a montarlo él mismo.

Hay que sumar también lo que no viene en la caja. Salvo en los packs, un mini PC necesita monitor, teclado y ratón, y por tamaño ofrece menos margen para ampliar componentes y para disipar el calor, dos limitaciones que pueden ser un freno.

Antes de comprar conviene decidir qué se le va a pedir. Para ofimática y consumir contenido basta una configuración modesta, y solo quien vaya a mover modelos de IA o a editar con exigencia necesita acercarse a la gama alta. Particularmente, llevo dos años trabajando desde casa con un Mac Mini y sé que ya no deseo otra cosa.