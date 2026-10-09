Los Bang & Olufsen reacondicionados llegan a las tiendas de España y salen del catálogo online

Comprar un móvil o un portátil reacondicionado es cada vez más normal, y el audio de gama alta empieza a seguir ese camino. Bang & Olufsen da un paso en esa dirección con Reloved, su programa de productos certificados de segunda mano, que sale de internet para instalarse en las tiendas. En España la implantación es completa, ya que todas las tiendas de la marca en España se suman al programa. En el resto de Europa, la presencia se limita a una selección de establecimientos.

Del catálogo online al mostrador

Reloved nació como un escaparate digital. Los lanzamientos mensuales en línea continúan, y cada uno trae una selección distinta de equipos originales. Entre los de ediciones anteriores hubo tocadiscos como el Beogram 5500 y el Beogram 2000, y altavoces portátiles como el Beoplay P2.

La tienda física aporta algo que internet no da en un equipo de este tipo, que es verlo en persona antes de decidir. Cada local presentará su propia gama de Reloved, que según la compañía será cada vez más amplia, y la marca recomienda consultar la disponibilidad en su web antes de acercarse.

Tu equipo viejo como entrada para el nuevo

La otra novedad es el programa de intercambio. En las tiendas participantes se pueden entregar ciertos productos de la marca y obtener un descuento en la compra de un producto nuevo. Se trata de una selección de equipos, así que lo razonable es preguntar en tienda cuáles entran.

El aparato entregado puede incorporarse a Reloved, donde se inspecciona, se reacondiciona y se certifica antes de llegar a otro propietario. Quien renueva rebaja el coste de su compra, y quien llega después accede a una pieza de la marca por una vía distinta a la del producto recién fabricado.

Tres estados para saber qué te llevas

Antes de venderse, cada producto pasa por un proceso de inspección, reacondicionamiento y certificación realizado por la propia Bang & Olufsen. Después se clasifica en uno de tres estados, Perfecto, Excelente o Bueno, de modo que el comprador sabe de antemano en qué condiciones está el equipo.

La compañía ofrece una garantía de hasta tres años. Que sea la marca quien certifica y respalda el producto es la diferencia más evidente con comprarlo a un particular.

Reutilizar sin renunciar al diseño

Bang & Olufsen sostiene que sus productos están pensados para durar, y Reloved se apoya en ese argumento para darles una segunda vida. La durabilidad es una afirmación de la marca, pero la clasificación por estados y la garantía permiten al comprador valorarla con más datos que en una compra de segunda mano convencional. Para quien se plantea entrar en el catálogo de la marca, el programa abre otra puerta además del producto nuevo. Y para quien ya tiene un equipo en casa, el intercambio es una forma de que siga en circulación.