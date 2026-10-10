La IA se está quedando con la memoria y los móviles pagan la diferencia

Apple ha fijado el precio del próximo iPhone Duo en 2339 euros para una capacidad de 256GB, y de casi 4.000 para el de 2 TB de almacenamiento. La explicación que más se repite apunta a la memoria. Tim Cook ya había comparado en julio el encarecimiento de los chips con una inundación que solo ocurre una vez cada cien años y lo señaló como el motivo de las subidas. Los datos del sector respaldan buena parte de esa lectura, aunque hay que hacer algunas matizaciones.

Los servidores de IA pasan primero en la cola

El medio TrendForce enfatriza que los fabricantes de memoria reservan su capacidad más avanzada para los servidores de alto rendimiento, lo que deja poco margen para la memoria de los móviles. El resultado se ve en los contratos. La memoria LPDDR5X, la habitual en gamas altas, subió entre un 58 % y un 63 % en el primer trimestre y entre un 78 % y un 83 % en el segundo, siempre respecto al trimestre anterior.

Encadenados, esos dos saltos multiplican el precio por casi tres en seis meses, y hablamos de una pieza que, según la propia consultora, pesaba entre el 10 y el 15 % del coste de fabricación de un móvil antes de la escalada. Para el cuarto trimestre de 2026, TrendForce prevé que la DRAM convencional suba entre un 10 y un 15 % y la memoria NAND entre un 15 y un 20 %. La subida sigue, aunque a menor velocidad.

El iPhone 18 Pro paga la memoria, pero no toda

Los cálculos previos apuntaban más alto. Un análisis atribuido al Wall Street Journal estimó que la memoria de un iPhone 18 Pro pasaría de unos 39 a unos 145 dólares por unidad, lo que llevaría el precio a 1.399 dólares, y TrendForce calculó una subida de entre 150 y 200 dólares. Apple se ha quedado en 100.

Esa diferencia sugiere que la compañía ha asumido parte del sobrecoste y que la memoria no es el único ingrediente. El A20 Pro es el primer chip de iPhone fabricado en 2 nanómetros, un proceso que según los informes del sector cuesta bastante más por unidad que el anterior, y la cámara principal estrena apertura variable. En euros, la subida es proporcionalmente mayor que en dólares, alrededor de un 11 % frente a un 9 %.

Portátiles y gráficas, en el mismo atasco

El iPhone es solo el caso más visible. TrendForce ya calculaba que la memoria pasaría de pesar entre un 10 y un 18 % del coste de un portátil a superar el 20 % del coste en 2026, y su último informe señala que los inventarios de portátiles reflejan cada vez más ese sobrecoste y frenan las ventas. Las marcas, además, recortan capacidades de almacenamiento en los modelos de gama media para contener el gasto.

En las tarjetas gráficas el patrón se repite. La demanda de memoria GDDR7 la impulsan sobre todo los chips de IA y la oferta sigue limitada, lo que mantiene al alza el precio de la memoria gráfica, y algunas marcas de PC vuelven a plantearse la GDDR6 para ahorrar. Distintos informes del sector sostienen que Nvidia y AMD comunicaron ya en enero a sus socios que los paquetes de memoria de sus kits costaban más.

Hasta cuándo durará

TrendForce prevé que el suministro de DRAM siga ajustado en 2027 y que la memoria para PC pueda recortarse aún más a medida que más capacidad se desplace a los servidores. La consultora ya advertía de que los móviles de entrada serían los primeros en notarlo, porque en ellos la memoria pesa más sobre el coste total.

Para el comprador, el escenario más probable combina precios algo más altos con configuraciones más modestas, es decir, menos memoria o menos almacenamiento por el mismo dinero. El iPhone es el ejemplo más visible en la gama alta, pero los datos indican que la presión sigue en el cuarto trimestre.