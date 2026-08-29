El legado de Tim Cook en Apple, los hitos que marcaron sus 15 años como CEO

El legado de Tim Cook en Apple llega a su última etapa este próximo martes. Apple anunció el pasado 20 de abril que Cook dejará el cargo de CEO después de 15 años al frente de la compañía, para convertirse en presidente ejecutivo. Le sustituye John Ternus, hasta ahora vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware.

De los 350.000 millones a los cuatro billones de dólares

Cook asumió el cargo el 24 de agosto de 2011, el mismo día en que Steve Jobs renunció por motivos de salud. Apple valía entonces unos 350.000 millones de dólares en bolsa. Quince años después, la capitalización bursátil roza los 4 billones de dólares. Por el camino, la compañía superó el billón de dólares en agosto de 2018, los dos billones en 2020 y los tres billones en enero de 2022, siempre como primera empresa estadounidense en alcanzar cada una de esas marcas.

Los ingresos anuales pasaron de los 108.000 millones de dólares del ejercicio 2011 a los 416.000 millones del año fiscal 2025. El beneficio neto siguió un camino parecido, hasta rozar los 112.000 millones de dólares, un crecimiento cercano al 700% desde el inicio de la década de Cook al mando.

Lo que Steve Jobs nunca llegó a ver

Ni el Apple Watch, ni los AirPods, ni los chips propios para Mac existían cuando Cook tomó el relevo de Jobs. El primer Apple Watch llegó en 2015 y abrió la puerta al negocio de los wearables. Los AirPods aparecieron un año después y acabaron marcando tendencia en todo el sector de los auriculares inalámbricos.

En 2020, Apple presentó el primer chip M1 y empezó a fabricar sus propios procesadores para Mac, dejando atrás quince años de dependencia de Intel. La apuesta más arriesgada de su etapa como CEO llegó en 2024, con el lanzamiento del Vision Pro, el visor de realidad mixta con el que Apple entró en una categoría de producto completamente nueva.

El negocio silencioso que sostiene a Apple

Mientras las ventas de iPhone se estabilizaban, Cook impulsó un área que Jobs apenas había explotado, los servicios. App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+ y Apple Pay forman ya un negocio que factura más de 100.000 millones de dólares al año, con márgenes muy superiores a los del hardware.

A eso se suma una base instalada de más de 2.500 millones de dispositivos activos en todo el mundo, según los últimos datos de la compañía. Esa cifra explica por qué los servicios han pasado de ser un complemento a convertirse en una de las patas más rentables de Apple.

De la cadena de suministro a las tiendas en medio mundo

Antes de ser CEO, Cook ya era conocido dentro de Apple por haber rediseñado la cadena de suministro de la compañía, y esa disciplina operativa marcó también su etapa al mando. Bajo su dirección, Apple amplió su presencia comercial a más de 200 países y superó las 500 tiendas físicas repartidas por el mundo, con China como uno de los mercados donde más ha crecido la red de Apple Store.

La compañía también redujo su huella de carbono un 60% respecto a los niveles de 2015, un dato que Cook ha repetido en los últimos años como parte de su legado medioambiental.

El testigo pasa a John Ternus

Ternus tiene 51 años y lleva más de dos décadas en Apple, donde ha liderado el desarrollo de productos como el iPhone, el iPad y el propio Apple Watch. Cook lo describió como alguien con «la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el corazón para liderar», según el comunicado con el que Apple confirmó el relevo.

Cook, de 65 años, seguirá vinculado a la compañía como presidente ejecutivo, un rol centrado en las relaciones institucionales y en acompañar la transición de Ternus. Él mismo definió haber sido CEO de Apple como «el mayor privilegio» de su vida.