UGREEN NASync DH2300 NAS: tu nube privada sin cuotas y con salida 4K para el salón

Llevamos años almacenando documentos, fotografías familiares y copias de seguridad en servicios en la nube. Es cómodo, sí, pero también supone una cuota mensual constante y, sobre todo, depender de terceros para algo tan sensible como mis archivos personales y profesionales. Con el UGREEN NASync DH2300 NAS, una de las múltiples soluciones que propone esta marca asiática, he comprobado hasta qué punto es viable recuperar el control y montar mi propia nube en casa sin conocimientos.

Características técnicas

Modelo UGREEN NASync DH2300 Tipo NAS doméstico de 2 bahías Capacidad máxima Hasta 60 TB (según discos instalados) Compatibilidad Windows, macOS, Android, iOS, navegador web y Smart TV Salida de vídeo HDMI con soporte 4K Ultra HD Funciones multimedia Organización automática de películas y subtítulos, compatibilidad DLNA y app TV Gestión fotográfica Álbum con IA: reconocimiento facial, escenas, lugares y eliminación de duplicados Seguridad Cifrado avanzado, firewall y autenticación en dos factores

Un diseño discreto que encaja en cualquier escritorio

Cuando lo sacas de la caja sorprende por su formato vertical y tan compacto. Es un equipo sobrio, en acabado gris oscuro metalizado, que no desentona ni en un despacho ni junto al televisor del salón. No parece un aparato técnico complejo, sino más bien una pequeña torre minimalista que estará ahí para ser tu centro de datos sin estorbar.

En el frontal encontramos el botón de encendido, varios LEDs de estado para red y discos, y un puerto USB-C. Todo está perfectamente integrado, sin estridencias. En la parte trasera, dos puertos USB-A, conexión Ethernet y alimentación, además de una amplia rejilla de ventilación superior que facilita la disipación del calor.

Uno de los detalles que más me ha gustado es el sistema de acceso a las dos bahías. La parte superior se retira con facilidad y deja a la vista los soportes para discos, con un mecanismo sólido y sencillo. No necesitas herramientas complicadas ni experiencia previa. Es un equipo claramente pensado para que cualquier usuario pueda instalar sus propios discos sin miedo.

Instalación rápida y sin dolores de cabeza

Monté los dos discos duros SATA y lo conecté por Ethernet al router. En cuestión de minutos ya estaba accediendo al panel de control desde el navegador. La configuración inicial es guiada y clara, incluso si nunca has usado un NAS antes.

La interfaz del sistema es limpia, muy visual y organizada por módulos: archivos, almacenamiento, centro de aplicaciones, copias de seguridad, gestor de tareas. No da sensación de producto improvisado, de hecho no lo es. Está bien estructurado y responde con la solvencia que se espera.

Desde macOS lo monté como unidad de red mediante SMB sin ninguna complicación. También accedí desde el iPhone con la app oficial, que permite navegar por carpetas, subir fotos y gestionar archivos con bastante comodidad. No he tenido que pelearme con configuraciones manuales ni ajustes avanzados en el router.

Una nube privada que elimina cuotas mensuales

Uno de los grandes factores por lo que el dispositivo convence es que compras el equipo una vez y te olvidas de pagos periódicos de un servicio en la nube. Si necesitas grandes capacidades en la nube comercial, la factura anual puede ser considerable. Aquí el almacenamiento depende exclusivamente de los discos que instales.

Conviene tener claro que un NAS es tu responsabilidad. Es recomendable tener copias de seguridad externas y no confiar todo a un único dispositivo. La independencia también implica cierta disciplina.

Centro multimedia 4K para el salón

Este modelo no se limita a almacenar archivos. Incorpora salida HDMI con soporte 4K, lo que permite conectarlo directamente al televisor y utilizarlo como centro multimedia.

He probado la reproducción de películas almacenadas en el NAS y la experiencia es muy eficiente. Organiza carátulas, detecta subtítulos y facilita la navegación por la biblioteca. También es compatible con DLNA y aplicaciones para Smart TV, lo que amplía las opciones.

Para quien tiene una colección digital importante de vídeos familiares, películas o series, esto añade un valor evidente. No dependes de plataformas externas para consumir tu propio contenido.

Álbum de fotos con inteligencia artificial

Otra función interesante es el sistema de organización fotográfica con IA. Analiza imágenes, agrupa por rostros y escenas, detecta duplicados y crea álbumes automáticos. Lo he probado con una biblioteca amplia de fotografías familiares y el resultado es bastante convincente.

No alcanza el nivel de los grandes servicios cloud especializados en fotografía, pero se acerca más de lo que esperaba en un dispositivo doméstico. Además, permite compartir álbumes mediante enlaces o códigos QR, algo muy práctico para enviar recuerdos a familiares sin mover manualmente decenas de archivos.

Privacidad y control real de los datos

Uno de los motivos principales para apostar por un NAS es la privacidad. Aquí los datos permanecen en tu red local, protegidos con cifrado, firewall y autenticación en dos factores. No dependes de servidores externos ni de políticas cambiantes de terceros.

Para documentos sensibles, información laboral o fotografías personales, esta tranquilidad es un factor con un enorme peso específico. Evidentemente, la seguridad también depende de mantener el sistema actualizado y utilizar contraseñas robustas.

Rendimiento estable para uso diario

Durante el tiempo que lo he utilizado, el rendimiento ha sido implacable. Las transferencias dentro de la red local son rápidas y el sistema responde con agilidad. No he percibido ruidos molestos ni sobrecalentamiento en un entorno doméstico normal.

Como alguien que trabaja desde casa y maneja constantemente archivos pesados, centralizar todo en un único punto simplifica el flujo de trabajo. Accedo desde el Mac, subo fotos desde el móvil y reproduzco contenido en el televisor. Todo dentro de la misma infraestructura.

Una solución práctica para recuperar el control

El UGREEN NASync DH2300 NAS es una propuesta equilibrada para quien quiere dar el salto a una nube privada sin complicarse con configuraciones avanzadas. Su diseño discreto, la facilidad de instalación, la capacidad de hasta 60 TB y las funciones multimedia lo convierten en una opción muy atractiva para hogares digitales y profesionales independientes.

No es un NAS empresarial ni pretende serlo. Es una herramienta doméstica potente, pensada para que el usuario medio pueda gestionar sus datos con autonomía. Y, después de probarlo a fondo, puedo decir que cumple con esa promesa, tener tus archivos en casa, organizados y accesibles, sin cuotas mensuales y con la sensación real de que tus datos están, por fin, en tus manos.