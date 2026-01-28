10 funciones de Apple que te ayudan a proteger tus datos (y quizá no estabas usando)

Cada 28 de enero se celebra el Día Internacional de la Protección de Datos, una fecha que invita a reflexionar sobre cuánta información personal cedemos casi sin darnos cuenta. El ecosistema de Apple destaca por integrar funciones de privacidad pensadas para que el usuario tenga el control sin necesidad de ser un experto.

Navegar por internet sin dejar rastro con Safari

El modo de navegación privada de Safari evita que el dispositivo guarde las páginas visitadas o el historial de búsqueda. Además, bloquea automáticamente las ventanas cuando no se usan, exigiendo Face ID o el código para volver a acceder.

Antirrastreo inteligente contra anuncios persistentes

Safari incluye protección frente al seguimiento entre sitios web. Esta función impide que los rastreadores sigan tu actividad de una página a otra y oculta la dirección IP, reduciendo esa sensación de “me están espiando” tras buscar un producto.

Bloquear u ocultar apps sensibles

iOS permite bloquear u ocultar aplicaciones para que nadie vea su contenido si prestas el móvil o enseñas la pantalla. Las apps ocultas quedan fuera de la vista y solo se accede a ellas mediante autenticación biométrica.

Ocultar tu correo electrónico

Disponible con una suscripción a iCloud+, esta función genera direcciones de correo aleatorias que redirigen a tu email real. Es especialmente útil al registrarse en webs, apps o newsletters sin exponer tu dirección principal.

Computación Privada en la Nube

Las funciones de Apple Intelligence que requieren la nube utilizan un sistema diseñado para que los datos no se almacenen ni sean accesibles para Apple. La información solo se emplea para procesar la solicitud concreta del usuario.

Fichas de privacidad en el App Store

Antes de descargar una app desde el App Store, es posible consultar un resumen claro sobre qué datos recopila y con qué finalidad. Ubicación, contactos o hábitos de uso quedan reflejados de forma transparente.

La app Contraseñas como centro de seguridad

La aplicación Contraseñas reúne claves, llaves de acceso, contraseñas Wi-Fi y códigos de verificación. Además, alerta si alguna contraseña es débil, repetida o ha aparecido en filtraciones conocidas.

Compartir solo ubicación aproximada

iOS permite decidir si una app ve tu ubicación exacta o solo una zona aproximada. Es suficiente para consultar el tiempo o encontrar restaurantes cercanos sin revelar dónde estás con precisión.

Avisos cuando una app usa tu ubicación en segundo plano

El sistema notifica si una app accede a la ubicación cuando no la estás usando. Incluye un mapa con los lugares en los que se ha utilizado esa información, facilitando decidir si mantener el permiso.

Indicadores de uso de cámara y micrófono

Un punto naranja o verde aparece en pantalla cuando una app accede al micrófono o la cámara. Es una señal simple pero muy efectiva para saber cuándo se están usando estos sensores.

La protección de datos en Apple no se limita a promesas, sino que son herramientas reales, visibles y pensadas para que el usuario decida en cada momento cuánto quiere compartir. Revisarlas de vez en cuando puede marcar la diferencia entre usar el móvil con confianza o hacerlo con dudas.