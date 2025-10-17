Atento si aparece este punto verde o naranja en tu móvil: qué significa y por qué puede ser peligroso

Máxima precaución cuando aparezca un punto verde o naranja en tu teléfono móvil. Estos colores aparecen en la parte superior de los iPhone cuando se activa la cámara frontal o el micrófono. Así que si esto aparece en tu dispositivo sin haber dado el consentimiento, probablemente alguien haya podido acceder a esta herramienta para espiarte. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el punto verde que aparece en tu teléfono móvil y que en alguna ocasión te ha inquietado.

Las estafas virtuales están a la orden del día y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) informó en su último informe referente a 2024 que durante esta fecha gestionó un total de 97.348 incidentes de ciberseguridad, lo que representa un aumento del 16,6% en comparación con 2023. Y todas con el mismo objetivo: intentar sacar un beneficio económico de las víctimas, ya sea copiando los códigos secretos, haciéndose pasar por un organismo de su confianza o simplemente recurriendo a la extorsión.

En muchas ocasiones, los hackers son capaces de acceder a las cámaras y los micrófonos de las personas introduciendo un malware con el que introducirse en el teléfono móvil de las víctimas. Esto puede ser un camino rápido al delito que puedes evitar teniendo una cosa clara: si por sorpresa aparece una luz verde o naranja en la parte superior de tu teléfono y no has activado la cámara o el micrófono, es que alguien te está espiando. Así que precaución máxima en estos casos.

El enigma del punto verde o naranja en el móvil

Con el objetivo de aumentar la seguridad entre sus usuarios, Apple ha introducido desde el iPhone 14 Pro una especie de barra superior, que denomina isla dinámica, en la que aparecen distintos datos sobre el uso del teléfono y también ofrece avisos cuando se utiliza un elemento para grabar. El punto verde corresponde al uso de la cámara interior y el punto naranja es cuando se activa el micrófono. Esto siempre se activará cuando el usuario dé el consentimiento a distintas aplicaciones, como puede ser Instagram.

«Es normal que se encienda cuando usas una aplicación que lo requiera. Sí, cualquiera de los dos está encendido durante todo el tiempo; aunque no estés usando alguna app, debes preocuparte porque tu iPhone podría estar hackeado por una aplicación infectada y te estarían espiando sin tu consentimiento», informa a través de su página oficial de TikTok @tectrace, un experto en la materia que también deja claro que debes llevar mucho cuidado si estás en esta situación.

En muchas ocasiones puede ocurrir que descargues una aplicación y puedas dar permisos a esta para utilizar el micrófono y la cámara. Algunas empresas lo harán para sacar una información con meros fines publicitarios y puede que también caigas en manos de un hacker que quiere tu dinero. Ante esta situación hay que seguir una serie de pasos que te ayudarán a aumentar tu privacidad y quitar estos derechos a las aplicaciones que se han podido colar en tu dispositivo móvil.

En primer lugar, tendrás que acudir a configuración y, una vez dentro, a privacidad. Después tendrás que pinchar en «micrófono y cámara» y acto seguido desactivar las aplicaciones que estén en esta lista y que no quieres que accedan a tu teléfono. Estos son los pasos que debes seguir: