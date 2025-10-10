Estos son los trucos para salir bien en las fotos de retrato del iPhone

Hacer buenas tomas con tu teléfono no es solo cuestión de tener el último modelo. Las fotos en modo retrato en el iPhone se ha convertido en una de las funciones más populares entre los usuarios de Apple, pero muchos no aprovechan todo lo que ofrece. Y es que, con unos cuantos ajustes, cualquiera puede conseguir imágenes que parezcan sacadas de una sesión profesional.

Luz, distancia y enfoque: el trío mágico

El secreto de una buena foto de retrato con el iPhone empieza por la luz. Aunque el sensor del teléfono es muy capaz, la iluminación natural sigue siendo la mejor aliada. Evita el sol directo al mediodía y apuesta por la llamada “hora dorada”, los momentos justo después del amanecer o antes del atardecer, cuando la luz es más suave y cálida.

También es importante mantener la distancia adecuada: el modo retrato funciona mejor cuando el sujeto está a entre uno y dos metros de la cámara. Si te acercas demasiado, el desenfoque o bokeh puede volverse poco natural. Para asegurar nitidez, toca sobre los ojos de la persona en la pantalla para fijar el enfoque. Esa pequeña acción marca la diferencia entre una buena foto y una excelente.

Usa el control de apertura y experimenta con la profundidad

Desde hace varias versiones de iOS, el iPhone permite ajustar la apertura del diafragma incluso después de tomar la foto. Esta función, que encontrarás al editar la imagen, te deja controlar el nivel de desenfoque del fondo. Un valor f/1.4 ofrece un efecto más artístico, mientras que un f/5.6 o superior da un resultado más equilibrado.

Otro consejo útil: cambia el modo de iluminación de retrato según el tipo de rostro o ambiente. El “luz natural” es ideal para exteriores; “luz de estudio” resalta las facciones; y “luz de contorno” da un toque más cinematográfico. Juega con ellos hasta encontrar el estilo que mejor te represente.

Encuadra como un fotógrafo profesional

El iPhone incluye una cuadrícula en los ajustes de cámara que ayuda a aplicar la regla de los tercios, una técnica clásica en fotografía. Coloca los ojos del sujeto cerca de una de las intersecciones de la cuadrícula, y deja espacio donde mira: genera equilibrio visual y sensación de naturalidad.

No temas alejarte un poco. A veces, incluir algo del entorno mejora la historia de la imagen. Una pared con textura, una ventana o incluso una sombra pueden dar contexto y personalidad a la foto.

Cuida los detalles finales

Antes de compartir tus fotos de retrato del iPhone, dedica unos segundos a la edición. En la app Fotos puedes ajustar brillo, contraste o saturación sin perder calidad. Los filtros integrados de Apple son suaves, pero si prefieres más control, apps como VSCO, Lightroom Mobile o Darkroom ofrecen resultados profesionales en segundos. Y, por supuesto, recuerda limpiar el objetivo antes de disparar. Parece obvio, pero una simple huella dactilar puede arruinar el mejor retrato.